Angesichts der russischen Großoffensive in der Ukraine hat der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai eine zügige Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine gefordert. „Die Zeit drängt“, sagte er. Die Ukraine brauche nicht nur Deutschlabds „volle Unterstützung und Solidarität“, sondern auch konkrete Hilfe in Form von Waffenlieferungen.