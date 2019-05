Die Beamten und Pensionäre in Schleswig-Holstein werden künftig deutlich besser bezahlt. Der Landtag befasste sich am Mittwoch in erster Lesung mit der Übertragung des Tarifabschlusses für Angestellte auf die Beamten. Darauf hatten sich Gewerkschaften und Landesregierung im März geeinigt.