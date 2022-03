FDP-Politikerin Strack-Zimmermann zum Krieg: „Das ist hier nicht Netflix“

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ Waffenlieferungen an die Ukraine gerechtfertigt. Man müsse der Ukraine alles zu geben, was sie stärkt und was ihr hilft. Nur den einen Schritt, Kriegspartei zu werden, dürfe Deutschland nicht gehen. Dies sei eine „notwendige Grenze, die wir nicht überschritten können“, sagte Habeck am Donnerstag. Deutschland dürfe nicht zur Kriegspartei werden.

Habeck lehnte erneut Flugverbotszone ab, weil Deutschland zur Durchsetzung dieser Zone zur Kriegspartei werden würde. „Kriegspartei mit einer atomaren Streitmacht – das können wir nicht wollen.“ Doch ist man nicht bereits Kriegspartei, wenn man Waffen liefert? Nein, meinte der Vize-Kanzler. Man sein erst Kriegspartei, wenn eigene Soldaten schießen, nicht bereits dann, wenn ein Land lediglich Waffen liefere.

Der Brigadegeneral a.D., Erich Vad, betonte: „Wenn man Waffen liefert, ist man de jure noch keine Kriegspartei, aber man befindet auf dem Weg dorthin“. Er verwies darauf, dass es schließlich auch um die Wahrnehmung des Gegenübers gehe. Er warnte: „Ich bin mir sicher, wenn Putin mit dem Rücken an der Wand steht, könnte er zur atomaren Eskalation schreiten.“ Man sei diesmal in der Konfrontation mit einer Nuklearmacht und nicht mehr mit Länder wie Afghanistan, Irak, Libyen oder Syrien. „Das ist eine andere Qualität.“

+++ Verfolgen Sie alle News zu Putins Krieg im Liveblog +++

Vizekanzler Harbeck erklärte: Wenn es einen Waffenstillstand gibt, werde man nur internationale Truppen den Frieden sichern müssen. Ob das UN- oder Nato-Truppen sein werden, wollte Habeck nicht sagen. Aber zuerst müsse „das Schießen und töten gestoppt werden.“ Dazu liefere Deutschland Waffen an die Ukraine und Russland werden durch Wirtschaftssanktionen zu Verhandlungen gedrängt. Auf die Frage, ob er wie die Staatschefs von Polen, Tschechien und Slowenien auch in die Ukraine reisen würden, meinte Habeck: „Wenn es einen Beitrag leistet, ich würde immer fahren.“

Warum die Preise steigen - und was die Politik plant

„Das ist hier nicht Netflix“

Die Kommunikation sei in Kriegen schon immer entscheidend gewesen, um den Krieg zu beeinflussen, meinte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP). Heute sei man viel näher dran am Geschehen. „Wir wissen, dass aus Kriegen live und unmittelbar berichtet wird. Das lässt es unglaublich nahe kommen.“ Gleichzeitig betonte Strack-Zimmermann den Ernst des Krieges: „Das ist hier nicht Netflix, wir gucken nicht irgendein Gruselfilm und anschließend trinken wir was und denken, ach Gott sei dank, war nur ein Film.“ Nein, in der Ukraine begehe Putin einen Völkermord.

Zu den hohen Strom- und Gaspreisen in Deutschland meinte Strack-Zimmermann, dass die Deutschen sich auch selbst fragen müssten, zu welchen Zugeständnissen sie selbst bereit seien, um den Krieg zu beenden. „Ich halte es auch für berechtigt zu sagen, zieht einen Pulli mehr an.“

Der Botschafter der Ukraine, Andrij Melnyk, erklärte, dass diese Entscheidung für ihn eine Enttäuschung war. Besonders Deutschland habe „auf die Bremse getreten“, das wisse man inzwischen. „Es ist schade, weil wir hatten jetzt diese Chance und wir kämpfen für die Demokratie und die Freiheit.“ Zudem habe man sich seit 2014 vorbereitet auf den EU-Beitritt und wolle auch nur ein beschleunigtes Aufnahmeverfahren.

Melnyk warnte in der TV-Sendung, dass Putin den Krieg weiter eskalieren könnte. Der Westen müsse jetzt der Ukraine helfen, damit die Nachbarstaaten und Deutschland nicht die nächsten Ziele von Russland werden. Strack-Zimmermann sieht ebenfalls die Gefahr, dass Russland noch andere Länder angreifen könnte. Nachbarländer Russlands hätten zurecht die Sorge, dass der Krieg zu ihnen übergreifen könnte.

Von Sven Christian Schulz /RND