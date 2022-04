Bundesinnenministerin Nancy Faeser will den Schutz für politisch Verfolgte aus Russland verstärken. Konkret sollen Asylanträge für in Russland bedrohte Menschen und Arbeitsbedingungen erleichtert werden, so Faeser am Donnerstag. Auch die Visaverfahren für Fachkräfte sollen beschleunigt werden.