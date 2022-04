Zehn Tage nach der Flutkatastrophe im Ahrtal begab sich die damalige Landesumweltministerin in Rheinland-Pfalz, Anne Spiegel, für vier Wochen in den Urlaub nach Frankreich. In einem emotionalen Auftritt hat sie nun private Beweggründe dargelegt. Ist sie damit gerettet? Für die Antwort auf diese Frage kommt es stark auf die Grünen an, kommentiert Tobias Peter.