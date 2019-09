Kiel

Fast 17.000 Nord-Genossen wählen die neue SPD-Spitze mit. Davon sind fast 140 als Neumitglieder seit Beginn des Bewerbungsverfahrens am 1. Juli in die Partei eingetreten, wie Landesgeschäftsführer Götz Borchert in Kiel mitteilte. Die Frist für Eintritte mit Stimmberechtigung war am Montagabend ausgelaufen.

In Deutschland insgesamt dürfen 425.630 SPD-Mitglieder ihre Stimme abgeben.

Zwei Sozialdemokraten aus Schleswig-Holstein als Kandidaten

Unter den Kandidaten für den Parteivorsitz sind mit der Bundestagsabgeordneten Nina Scheer aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg, die mit ihrem Fraktionskollegen Karl Lauterbach antritt, und Ralf Stegner zwei Sozialdemokraten aus Schleswig-Holstein. Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion bewirbt sich gemeinsam mit der Vorsitzenden der SPD-Grundwertekommission, Gesine Schwan.

An diesem Sonnabend werden sich die Bewerber in Neumünster den Parteimitgliedern aus Schleswig-Holstein vorstellen.

Von dpa/RND