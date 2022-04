Berlin/Hannover

Der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager (CDU), hat die Einigung der Bund-Länder-Beratungen auf ein 2-Milliarden-Euro-Paket für die Versorgung von Ukraine-Geflüchteten begrüßt. „Die Unterstützung der Länder durch den Bund in Höhe von 2 Milliarden Euro ist eine gute Nachricht“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Damit würden die Länder nun planen können.

Sager sieht in der Finanzspritze den Willen der Politik, die bei Landkreisen und Städten anfallenden Mehrkosten für Geflüchtete auszugleichen. „Das erwarten wir ohne Wenn und Aber“, bekräftigte er. Der Bund trage seinen Teil bei, nun sieht Sager die Länder am Zug, diese finanziellen Mittel auch an die Landkreise weiterzugeben. „Denn eine direkte Zahlung des Bundes an die Landkreise und Städte soll es gerade nicht geben, auch nicht bezogen auf die bisher entstandenen Unterbringungs- und Lebenshaltungskosten.“

Scholz kündigt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an

Bundeskanzler Scholz hatte angekündigt, dass der Bund die Kommunen auch in Zukunft bei den Kosten für die Versorgung von Geflüchteten und die Integration unterstützen werde. Diese Zusage müsse „zügig mit Leben gefüllt werden“, erklärte der Landkreistag. „Eine unserer Forderungen ist, dass der Bund auch unabhängig vom Krieg in der Ukraine die Unterkunftskosten anerkannter Flüchtlinge zu 100 Prozent übernimmt.“ Dazu müssten nun umgehend gemeinsame Beratungen beginnen.

Vor dem Bund-Länder-Gipfel hatten sich Länderregierungen darüber beschwert, dass der Bund nicht von sich aus großzügiger helfe. Diese Kritik wies der Bund zurück, man habe bereits in der Pandemie die Länder finanziell außerordentlich unterstützt. Daher sei es nur fair, dass der Bund bei der Versorgung Geflüchteter nicht allein die Kosten trage.

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) lobte die Einigung zwischen Bund und Länder ebenfalls. Es sei gut, dass der Bund dauerhaft den Großteil der Kosten der Unterkunft übernehme und sich mit zunächst 2 Milliarden Euro an den weiteren Integrationskosten beteilige, sagte er am Freitag. Die Aufnahme der Geflüchteten sei eine Gemeinschaftsaufgabe, „die wir nur gemeinsam bewältigen werden“. Hamburgs Regierungschef Peter Tschentscher (SPD) bezeichnete das Ergebnis als „keine großzügige, aber eine insgesamt faire Vereinbarung“ und auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sprach von einem“ insgesamt ein vertretbarer Kompromiss“.

