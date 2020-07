Kiel

Die Kieler Staatskanzlei hat SPD-Fraktionschef Ralf Stegner Mittwochmorgen Antworten auf einen umfangreichen Fragenkatalog zum Rauswurf des Ex-Innenministers Hans-Joachim Grote ( CDU) zugestellt. Man habe die Fragen „mit einem Höchstmaß an Transparenz und Offenheit beantwortet“, teilte ein Regierungssprecher über die Nachrichtenagentur dpa mit. Die Landesregierung würde es demnach „sehr begrüßen, wenn der Herr Oppositionsführer das Schreiben der Öffentlichkeit zeitnah zugänglich machen und in gleicher Weise transparent wie die Landesregierung verfahren würde“.

Die Fraktionschefs von CDU, Grünen und FDP demonstrierten Geschlossenheit und forderten Stegner via gemeinsamer Pressemitteilung zu Transparenz auf: Er solle sowohl seinen „bisher nicht veröffentlichten Fragenkatalog“ an Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) als auch die Antworten darauf umgehend vollständig offenlegen. „Nur so kann eine öffentliche Debatte fair geführt und aus der Spekulation herausgeholt werden.“ Man zweifle nicht daran, dass die Landesregierung die Ereignisse um den Rücktritt des ehemaligen Innenministers korrekt dargestellt habe.

Stegner hatte da längst für Donnerstagnachmittag zum Pressegespräch eingeladen. „Wenn die Regierung acht Tage braucht, um unsere Fragen zu beantworten, und die Fraktionen dann nicht mal acht Stunden Geduld haben, bis die Antworten kommentiert werden, dann ist das wenig souverän“, stellte er fest. Die Antworten seien ihm am Morgen übergeben worden. „Wir sind dabei, diese sorgfältig auszuwerten. Dass wir vollständige Transparenz herstellen, versteht sich von selbst, und das tun wir mit besonderem Vergnügen.“ Hektische Aufforderungen aus der Regierung und den Koalitionsfraktionen an den Oppositionsführer sprächen aber für sich selbst. „Das ist regierungsamtliches Pfeifen im Walde.“ zel