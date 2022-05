Nun wird es eng für Peter Feldmann: Nach gleich mehreren Fehltritten in den vergangenen Tagen fordert nun auch die eigene Partei seinen umgehenden Rückritt. Der stellvertretende Parteivorsitzende Kolja Müller sagte am Montag: Die sexistische Äußerung des Oberbürgermeisters sei kein Kavaliersdelikt. Feldmann steht bereits wegen eines laufenden Verfahrens in der Kritik.