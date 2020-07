Kiel

Da ist er wieder: Nach monatelanger Funkstille tourt Friedrich Merz durch Deutschland, diskutiert mit Klimaschützern von „ Fridays for Future“, wirbt für seine Kandidatur zum CDU-Bundesvorsitzenden Anfang Dezember – und greift damit indirekt bereits nach der Kanzlerschaft. Ende vergangener Woche sprach Merz in Kiel mit dem Chef des Weltwirtschaftsinstituts Gabriel Felbermayr, traf sich hinter verschlossenen Türen mit Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) – und kam auf Vermittlung des Kieler CDU-Mannes Trutz Graf Kerssenbrock in unsere KN-Redaktion zum Interview.

Herr Merz, die CDU hat zum 75. Partei-Geburtstag gerade einen neuen Werbeclip freigeschaltet. Wäre der mit Ihnen als Parteichef auch so zustande gekommen?

Ja.

Die CDU propagiert darin ein diverses Familienbild. Geht Ihnen das zu weit?

Nein, und das ist auch nichts Neues.

Wo muss die CDU konservativer werden?

Konservativ zu sein, ist für uns in erster Linie eine Haltungsfrage. Zugleich haben wir über die 75 Jahre immer wieder gezeigt, dass wir in der Lage sind, uns neuen Zeiten nicht nur anzupassen, sondern neue Zeiten auf der Basis unseres Menschenbildes auch zu prägen. Und das bleibt der Anspruch.

Gleichwohl gelten Sie in konservativen Kreisen als Hoffnungsträger. Wie erklären Sie sich das?

Es gibt in großen Teilen der CDU ein Bedürfnis nach Sicherheit und Orientierung, und das verbindet sich vielleicht mit mir. Auch in gesellschaftspolitischen, umwelt- und wirtschaftspolitischen Fragen sucht die Partei nach ihrem Weg in die Zukunft.

Was muss die Partei denn besser machen?

Ich bedauere, dass wir nach wie vor ein erhebliches Defizit bei Frauen haben, insbesondere bei jüngeren Frauen. Die CDU hat nicht genügend weibliche Mitglieder. Inhaltlich ist mir besonders wichtig, dass die ökologische Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft mit uns verbunden wird.

Mit welchen Themen könnte man Frauen ansprechen?

Ich würde eine moderne Wirtschafts- und Umweltpolitik und auch die Bildungspolitik nennen. Wenn wir zum Beispiel die individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern für wichtig halten, und ich halte sie für sehr wichtig, dann bekommen wir das nicht über eine Änderung des Personalschlüssels an den Schulen hin, sondern nur, wenn wir den Digitalisierungsschub in der Bildung durchsetzen, den die Wirtschaft jetzt vollzogen hat, weil sie es musste. Ich habe mit Ihrer Bildungsministerin Karin Prien eine lange und interessante Diskussion darüber gehabt. Die Schulen müssen viel stärker die Chancen der neuen Medien nutzen, die dann auch eine individuelle Förderung ermöglichen. Das Erste, was ein Arbeitnehmer zum Dienstantritt bekommt, ist eine eigene E-Mail-Adresse. Warum ist das nicht an jeder deutschen Schule der Fall?

Um einen Verteiler für E-Mails zu haben?

Um Kommunikationsmöglichkeiten zu eröffnen, die im Berufsleben selbstverständlich sind. Und nur so lässt sich Homeschooling auch erst wirksam durchführen.

Aber es hat nicht jeder Schüler zu Hause einen Computer.

So. Warum liegen dann fünf Milliarden Euro in Berlin, die nicht abgerufen werden, genau für diese Ausrüstung der Schulen? Und warum ist es den gutverdienenden Familien überlassen, das selbst zu machen, und die anderen sind auf sich gestellt, weil sie es nicht können, nicht wollen oder weil die Hürden zu hoch sind?

Das heißt, Sie fordern für jeden Schüler einen eigenen Computer?

Es wäre sinnvoll, wenn jeder Schüler ab einem gewissen Alter ein Endgerät und einen Zugang auf der Domain der Schule zur Verfügung hat. Warum haben die Schulen nicht alle ein eigenes Netzwerk? Wichtig ist das ganze Thema E-Learning mit Lerninhalten, die in einer Cloud abgelegt werden, auch in Richtung Lernerfolgskontrollen. Die Nutzung dieser Möglichkeiten kann und darf nicht am Datenschutz scheitern.

Digitaler Unterricht hat während Corona auch deshalb nicht überall funktioniert, weil nicht alle Lehrkräfte dazu in der Lage waren.

Das zeigt das Defizit, das wir schon seit Jahrzehnten kennen: dass die Fortbildung bei vielen Lehrern im Grunde, jetzt bin ich etwas bösartig, mit dem Uni-Abschluss endet. Das würden Sie in keinem Unternehmen akzeptieren. Dort sind Fortbildung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter zentrale Themen. Wie sollen Kinder lernen, mit modernen Medien umzugehen, wenn ihre Lehrer es nicht können? Für mich sind Lehrer die wichtigste Berufsgruppe unseres Landes. Wenn wir Erfolg haben wollen, dann müssen wir uns zuerst um die Lehrer kümmern und auch ihren sozialen Status aufwerten.

Bildungsministerin Karin Prien hat in Schleswig-Holstein als erstem Bundesland einen Lernsommer ins Leben gerufen. Was halten Sie von dieser Idee?

Wunderbar! Mir sträubt sich als Vater und Großvater mein Inneres bei der Vorstellung, dass Millionen Schülerinnen und Schüler nach acht Wochen Lockdown unmittelbar in die Schulferien übergehen. Man weiß aus der Bildungsforschung, dass schon vier Wochen Lernpause zu einem nicht mehr einholbaren Rückstand führen können. Dass man dann darüber nachdenkt, was in den Sommerferien auf der Basis von Freiwilligkeit, aber auch mit attraktiven Angeboten möglich ist, finde ich eine wirklich gute Idee.

Die Bundesregierung hat bei ihrem Konjunkturpaket die Bazooka herausgeholt, und zwar mit ganz viel Wumms. Hätte ein Kanzler Friedrich Merz genauso gehandelt?

In einer solchen Situation muss geklotzt werden. Aber diese hohen Ausgaben und die damit einhergehende Verschuldung sind nur zu rechtfertigen, wenn sie verbunden sind mit Investitionen in unsere Zukunft. Es muss also eine Art neuen Generationenvertrag geben. Das, was jetzt ausgegeben wird, müssen unsere Kinder bezahlen. Es muss also auch für unsere Kinder ausgegeben werden. Wir müssen neue Technologien, neue Möglichkeiten, neue Unternehmen, neue Perspektiven schaffen.

Nennen Sie doch bitte Beispiele, jenseits der Digitalisierung an Schulen.

Nehmen Sie den ganzen medizinischen Sektor. Dieses Land war einmal die Apotheke der Welt. Wir hatten die größten forschenden und produzierenden Pharma-Unternehmen. In der Krise stellen wir jetzt fest, dass wir noch nicht einmal genug Atemschutzmasken herstellen können. Die pharmazeutische Industrie und die Biotechnologie bekommen gerade für eine alternde Gesellschaft immer größere Bedeutung, und sie schaffen zukunftsfähige Arbeitsplätze für junge Menschen.

Können Sie sich eine Koalition mit den Grünen vorstellen?

Vorstellbar ist vieles. Ich nehme wahr, dass auch bei den Grünen vieles in Bewegung ist. Das ist ja kein reines Rechts-Links-Schema mehr, sondern es geht um die Frage, wie wir uns die Gesellschaft in den nächsten zehn Jahren vorstellen – gesellschaftspolitisch, wirtschafts- und sozialpolitisch, auch umweltpolitisch. Da gibt es gewisse Schnittmengen, aber auch Dinge, die überhaupt nicht zusammenpassen. Und zunächst einmal sind die Grünen – vermutlich – der Hauptgegner für uns im nächsten Bundestagswahlkampf.

Was schätzen Sie an Daniel Günther?

Er hat es geschafft, in Schleswig-Holstein eine nicht ganz einfache Koalition zusammenzubringen und zusammenzuhalten. Er ist einer der erfolgreichen Ministerpräsidenten der Union.

Interview: Christian Hiersemenzel und Christian Longardt