Lübeck/Wangels

Wolfgang Wenn und seine Ehefrau Gitta leben von Donnerstag bis Sonnabend am vermutlich sichersten Platz von ganz Deutschland. Ihr Haus, die ehemalige Deichvogtei von Weissenhäuser Strand, liegt im Sperrbezirk für das G7-Außenministertreffen, der rund um den Tagungsort Schloss Weissenhaus an der Ostsee gezogen wird. Tausende Polizeibeamte bewachen das Areal, zu dem auch die kleine Straße Brök gleich hinterm Deich gehört – und in dem Außenministerin Annalena Baerbock ihre internationalen Amtskollegen empfängt.

An der Straße liegen nur drei Häuser mit einer Hand voll Bewohner. Dass sein Zuhause im Sperrbezirk liegt, sagt Wolfgang Wenn, habe er noch gar nicht bemerkt. Das habe ihnen auch niemand gesagt. Und auch sonst habe es keine Informationen für ihn gegeben, „nur das, was in der Zeitung stand“.

Schleusenwärterin muss auf Kontrollgang gehen

Einfach zu Hause bleiben können die Wenns während der Gipfeltage nicht, denn sie haben eine verantwortungsvolle Aufgabe. Gitta Wenn ist Schleusenwärterin, sie und ihr Mann kontrollieren regelmäßig die Schleuse an der Seestraße, die den Wasserfluss vom Johannisbek-Randkanal und vom Oldenburger Bruch in die Ostsee reguliert. Die Kontrollen müssen dokumentiert werden. Die Seestraße aber liegt im Sperrgebiet.

Leben im Sperrbezirk: An der kleinen Straße Brök liegen drei Häuser. In ihnen wohnen die einzigen Bewohner, die während des G7-Außenministertreffens im Sperrbezirk leben.

„Ich mache normal weiter“, sagt Wenn. Allerdings weiß er nicht so genau, was passiert, wenn er aus dem Sperrgebiet rausfahren oder wieder hinein will, etwa, wenn er vom Einkaufen kommt. Er habe daran gedacht, dass er seinen Personalausweis unbedingt mitnehmen sollte. „Aber den habe ich sowieso immer dabei.“

Neugieriges Abwarten in der Gemeinde Wangels

In die Verlegenheit kommen all jene nicht, die außerhalb des Sperrgebiets unterwegs sind. Denn ein Sperrgebiet heißt so, weil es gesperrt ist. Da kommt niemand rein. Autofahrer, die auf der B 202 unterwegs sind, müssen zwischen Farve und Kaköhl eine Umleitung nehmen. Davon sind vor allem die Einwohner von Wangels betroffen, der Gemeinde, in der Schloss Weissenhaus liegt. „Es herrscht neugieriges Abwarten“, sagt Bürgermeisterin Christin Voß (Bürgergemeinschaft Gemeinde Wangels) über die Erwartungen an das G7-Treffen. Sie werde höchstens mal gefragt: „Na, bist du auch bei Annalena?“

Weil die B202 eine viel befahrene Straße ist und sich der Verkehr während der drei G7-Tage über die als Umleitung ausgewiesene Alte Landstraße/Landesstraße216 und 258 quält, hat der Kreis Ostholstein als Verkehrsbehörde für diese Zeit in der Ortsdurchfahrt Wangels Tempo 30 und ein Parkverbot verhängt. Voß hatte darauf hingewiesen, wie eng es dort ist.

Küstengewässer werden überwacht

Das G7-Außenministertreffen zieht aber viel weitere Kreise. Die Bundespolizei See überwacht mit mehreren Einsatzschiffen die Küstengewässer vor der Hohwachter Bucht, an der Schloss Weissenhaus liegt. Das Ereignis werde auch in allen Ostseefährhäfen, auf Bahnhöfen und sogar an der Grenze nach Dänemark spürbar sein, kündigt Wulf Winterhoff, Sprecher der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, an.

Im Rahmen der sogenannten Binnengrenzfahndung werde es ein bisschen häufiger als üblich Kontrollen geben, hier und da mal eine Kontrollstelle eingerichtet. „Das machen wir an die Lage angepasst“, sagt Winterhoff. „Reisende an den Grenzen, den Bahnhöfen und in den Zügen müssen damit rechnen, von den Beamtinnen und Beamten angesprochen und auch kontrolliert zu werden“, kündigt Jürgen Kepura an. Der Leitende Polizeidirektor ist als Polizeiführer für den gesamten Einsatz der Bundespolizei im Führungsstab Bad Bramstedt verantwortlich.

Die Bundespolizei sichert das Gelände von Schloss Weissenhaus und die Umgebung von der Seeseite aus. Die „BP 81 Potsdam“ gehört zur sogenannten Potsdam-Klasse und verfügt über ein Hubschrauberlandedeck und zwei kleinere Boote, die für Kontrollen auf See zu Wasser gelassen werden können.

Polizeikolonnen pendeln zwischen Tagungsort und Unterkünften

Aber auch jenseits von Bahnhöfen, Häfen und Grenzen wird es Auswirkungen des Außenministertreffens geben. „Mit einer erheblichen Anzahl an Polizeifahrzeugen in Kolonnen ist während des Gipfels auch auf weiteren Straßen in Schleswig-Holstein zu rechnen“, teilt Jana Reuter vom Landespolizeiamt mit. Der Hintergrund ist, dass Tausende von Polizeibeamten auch aus anderen Bundesländern in Unterkünften im Umland, zum Teil bis nach Kiel, Lübeck und den Hamburger Rand, untergebracht sind.

Dass sich da Großes ankündigt, ist in Weissenhaus und Umgebung bereits jetzt deutlich spürbar. Warum sonst sollten Polizeifahrzeuge aus Rheinland-Pfalz dort unterwegs sein? Warum kolonnenweise dicke, schwarze Limousinen mit Berliner Kennzeichen? Gruppen von jungen Männern und Frauen in einheitlicher blauer Trainingskleidung joggen oben auf dem Deich entlang. Weiße Zeltstädte stehen auf einem Parkplatz am Schloss Weissenhaus. Ansonsten herrscht Ruhe zwischen Rapsfeldern und Knicks.

Ob es rund um den ländlich gelegenen Tagungsort zu Demonstrationen kommt, ist noch unklar. Angemeldet ist nach Angaben von Thomas Jeck, Sprecher des Kreises Ostholstein, noch keine. Der Kreis ist Versammlungsbehörde, bei ihm müssen Kundgebungen und Demonstrationen mindestens 48 Stunden vor Beginn der Mobilisierung angezeigt werden. Das gilt in diesem Fall auch für Kundgebungen auf der Ostsee. „Im Moment scheint es ruhig zu sein, wir haben keine Erkenntnisse“, sagt Jeck.

