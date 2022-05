Gefährlicher Kurs oder nötige Abschreckung? Warum Joe Biden dem Drachen droht

Der US-Präsident will China von einer Invasion in Taiwan abhalten. Russlands Krieg in der Ukraine hat ihm gezeigt: Die Ankündigung von Wirtschaftssanktionen reicht mitunter zur Abschreckung nicht aus. Besser ist es, wenn die Supermacht USA sanft, aber deutlich auch auf den einst von Theodor Roosevelt beschriebenen „großen Knüppel“ hinweist. Eine Analyse von Matthias Koch.