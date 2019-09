Politik Greta Thunberg - Greta Thunberg kontert Hasskommentare: “Anders zu sein ist eine Superkraft" Greta Thunberg bezeichnete ihre Andersartigkeit aufgrund ihres Asperger-Syndroms als Superkraft. Damit hat sie auf ihre Art Hasskommentare wie den von Brandenburgs AfD-Spitzenkandidat Andreas Kalbitz gekontert, welcher die Aktivisten verunglimpfte.

