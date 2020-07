Kiel

Der Streit ist noch lange nicht beendet. Einen Tag, nachdem die Landesregierung Antworten auf einen Fragenkatalog zur Grote-Affäre geliefert hatte, ist Oppositionsführer Ralf Stegner ( SPD) am Donnerstag an die Öffentlichkeit getreten. Gleich nach der Sommerpause wolle seine Fraktion alle wichtigen Akteure im Innen- und Rechtsausschuss befragen, um dort endlich die Antworten zu bekommen, die schriftlich nicht gegeben worden seien. Neben Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) sollen auch Staatskanzleichef Dirk Schrödter ( CDU), die ehemalige Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack ( CDU), Ex-Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU), Generalstaatsanwalt Wolfgang Zepter, Regierungssprecher Peter Höver und die Leitende Kieler Oberstaatsanwältin Birgit Heß dem Ausschuss Rede und Antwort stehen.

„Die Landesregierung hat die Möglichkeit, für Klarheit zu sorgen, leider nicht genutzt“, sagte Stegner. Wesentliche Fragen seien nicht oder „bewusst irreführend“ beantwortet worden. Drei Punkte seien dabei besonders bemerkenswert. Seine Fraktion habe insbesondere keine Antwort darauf bekommen, warum die gravierenden Vorwürfe gegenüber Ex-Innenminister Grote zu Personalentscheidungen an der Spitze der Landespolizei vom Herbst 2017, von Staatskanzleichef Schrödter am Abend vor dem Rauswurf schriftlich fixiert, keinen Eingang in die finale Fassung der Rücktrittserklärung gefunden hätten.

Für Stegner gibt es darauf nur zwei mögliche Antworten: Aus taktischen Gründen könnte eine andere Erklärung gesucht worden sein, um die Öffentlichkeit über die wahren Gründe des Rücktritts im Unklaren zu lassen. „Dann hätte der Ministerpräsident Parlament und Öffentlichkeit belogen und muss sich dafür entschuldigen – nicht zuletzt bei Herrn Grote.“

„Beunruhigendes Nahverhältnis von Staatskanzlei und Staatsanwaltschaft “

Denkbar sei aber auch, dass Günther die von seinem Staatskanzleichef formulierten Vorwürfe ausdrücklich nicht teilt – und zur Entscheidung seines Ex-Ministers zur Entlassung wichtiger Polizeivertreter stand und noch immer steht. Dann aber müsste der Regierungschef dies auch in aller Deutlichkeit öffentlich klar stellen, schon allein um Unruhe in der Landespolizei zu vermeiden. „Ob dann allerdings jemand an zentraler Stelle weiterhin als Staatssekretär tätig sein kann, der in einer so wichtigen Frage eine diametral andere Auffassung als der Ministerpräsident hat, sollte sich von selbst beantworten.“

Ebenfalls noch immer keine Antworten habe man auf die Frage erhalten, was die Leitende Kieler Oberstaatsanwältin Birgit Heß bei zwei Besprechungen in der Staatskanzlei „verloren“ habe, die am Ende zur Kabinettsumbildung führten. Der SPD-Fraktionschef sprach von einem „beunruhigenden Nahverhältnis von Staatskanzlei und Staatsanwaltschaft“.

Heß ermittelt gegen den ehemaligen stellvertretenden Landeschef der Polizeigewerkschaft DPolG, Thomas Nommensen, wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat. In dessen Handy, das im vergangenen Jahr bei einer Razzia konfisziert worden war, fanden sich auch Whatsapp-Chatverläufe zwischen Nommensen und einem Kieler Polizeireporter sowie Screenshots von Unterhaltungen, die der Reporter mit Grote geführt hatte. Davon hatte Heß in zwei Berichten die damalige Justizministerin Sütterlin-Waack informiert.

Politischer Schaden

Für Stegner ergeben sich auch hier zwei Möglichkeiten: „Entweder die Oberstaatsanwältin wurde wie auch immer motiviert, politisch Belastendes über den unbescholtenen Innenminister zusammenzutragen bzw. zu erhärten.“ In diesem Fall hätte man es mit einem „eklatanten Missbrauch der Justizbehörden zu tun, für den der Ministerpräsident die politische Verantwortung zu tragen hätte“. Oder die Oberstaatsanwältin hätte eigeninitiativ gegen Grote agiert, „obwohl dieser im Fall Nommensen weder Zeuge noch Opfer und schon gar nicht Tatverdächtiger ist“. In diesem Fall wäre das ebenso ein Missbrauch der Justizbehörden, für den ausgerechnet Sütterlin-Waack als ehemalige Justizministerin Verantwortung trage, die Grote als Innenministerin beerbt hatte. Auch hierfür liege die politische Gesamtverantwortung bei Günther.

Unklar bleibe schließlich auch noch, ob Günther Grotes Rauswurf mit Sütterlin-Waack bereits in einem vertraulichen Gespräch am 8. April vorbereitet habe.

Stegner bewertete den Schaden am Donnerstag hauptsächlich politisch. „Ich glaube, dass die Öffentlichkeit weder einen Ministerpräsidenten möchte, der sie über wesentliche Sachverhalte falsch informiert, noch dass sie einen Ministerpräsident möchte, der nicht weiß, was sein Chef der Staatskanzlei in einer ganz wichtigen Frage tut.“ Auch dass der Ministerpräsident den Anschein nicht ausgeräumt habe, dass er in seinem Kabinett eine Entscheidung getroffen habe, zu der er zwei Jahre später nicht mehr stehen könne, „weil es Ärger in der Polizei und der eigenen Partei gibt“, kratze deutlich am Bild eines makellosen Landesvaters. „Und die Öffentlichkeit will auch keinen Regierungschef, der in einer solchen Angelegenheit mit einer Oberstaatsanwältin konferiert, und der sich eine Justizministerin leistet, die als Volljuristin einfachste juristische Sachverhalte nicht selbst beurteilen kann, sondern dafür eine Leitende Oberstaatsanwältin braucht.“

Die SPD-Fraktion hat die Antworten der Landesregierung sowie ihre Auswertung auf ihrer Homepage veröffentlicht: www.spd-fraktion-sh.de/antworten-der-landesregierung/