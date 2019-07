Kiel

Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU) und Landespolizeidirektor Wilksen setzen im Interview mit den Kieler Nachrichten ein klares Signal gegen Extremismus.

Die Polizei in Deutschland ist in den Schlagzeilen. In mehreren Bundesländern sind Fälle von Rechtsextremismus bekanntgeworden. Wie sieht es bei uns im Land aus?

Hans-Joachim Grote: In Schleswig-Holstein gibt es solche Ausprägungen von Rechtsextremismus wie teilweise in anderen Bundesländern zum Glück nicht. Bei uns im Land sind in den vergangenen fünf Jahren insgesamt 13 Verdachtsfälle bekannt geworden, in die 23 Personen involviert waren. Hier ist in allen Fällen sehr frühzeitig eingeschritten worden. Das wird auch daran deutlich, dass bisher lediglich eine strafrechtliche Verurteilung erfolgte. In mehreren Fällen gab es disziplinarrechtliche Maßnahmen.

Über was für Fälle reden wir?

Michael Wilksen: Hier geht es um fremdenfeindliche Sprüche, eine Körperverletzung oder rassistisch anmutende Aussagen in sozialen Medien.

Wie gehen Sie damit um?

Hans-Joachim Grote: Hier gibt es einen ganz klaren Schulterschluss zwischen Polizeiführung und Politik, dass Extremismus aller Art keinesfalls akzeptabel ist. Wir setzen auf eine Null-Toleranz-Strategie und verfolgen Verdachtsfälle sofort mit allen Mitteln, die das Disziplinar- und Strafrecht zulassen.

Das sind die Konsequenzen, wenn Polizisten auffällig geworden sind. Gibt es keine präventiven Schritte?

Hans-Joachim Grote: Genau das muss unser Ziel sein. Hier sehe ich eine große Verantwortung beim Führungspersonal. Wenn der Verdacht da ist, dass sich bei einem Kollegen etwas in die falsche Richtung entwickelt, dann muss das angesprochen werden. Und zwar nicht vorwurfsvoll, sondern zunächst auf der emotionalen Ebene. Das ist in einem Beruf, in dem man sonst nach klaren Fakten zu entscheiden hat, nicht einfach. Aber wenn es um Extremismus geht, dann muss das der Kurs sein. Es ist besser, früh- und damit rechtzeitig das Gespräch zu suchen und Lösungen finden, als später disziplinar- oder strafrechtlich tätig zu werden.

So etwas kann von einzelnen Beamten aber auch schnell als Denunziantentum empfunden werden.

Hans-Joachim Grote: Gerade deshalb haben die Vorgesetzten an dieser Stelle auch eine Schlüsselfunktion – das gilt übrigens nicht nur für die Prävention beim Extremismus. Auch bei Problemen beispielsweise mit Alkohol oder Drogen erwarte ich eine empathische Ansprache durch unsere Führungskräfte. Gute Vorgesetzte erkennen, wenn die Arbeit etwas mit ihren Mitarbeitern macht – und helfen ihnen! Hier müssen wir unsere Führungskräfte entsprechend sensibilisieren und schulen.

Wie soll das geschehen?

Michael Wilksen: Im Kern geht es darum, dass unsere Führungskräfte erkennen, wo sie ansetzen können. Dafür gibt es umfangreiche Fortbildungsangebote – beispielsweise im Bereich interkultureller Kompetenz. Und wenn ich als Vorgesetzter sehe, dass bestimmte Mitarbeiter ihre Aufgaben nicht mehr leisten können, ohne dass dies zunehmend bei ihnen Spuren hinterlässt, dann muss ihnen rechtzeitig die Chance eingeräumt werden, innerhalb der Behörde eine andere Funktion zu übernehmen. Wichtig ist auch die Fähigkeit, dies zu vermitteln, ohne dass es wie eine Bestrafung aussieht. Unsere Arbeit muss immer von Wertschätzung und Anteilnahme gekennzeichnet sein. Und in den allermeisten Fällen ist sie das auch.

Aber der berufliche Alltag ist stressig. Da wird es nicht leicht werden, Veränderungen immer wahrzunehmen.

Hans-Joachim Grote: Natürlich ist es immer eine Herausforderung für jeden Vorgesetzten, im beruflichen Alltag sensibel auf Veränderungen im Verhalten der Kollegen einzugehen. Entscheidend ist dabei zunächst die richtige Einstellung. Zu sagen, so etwas gibt es bei uns nicht und so etwas darf es auch nicht geben, ist auf jeden Fall der falsche Weg. Hier wollen wir die Führungskräfte über eine gezielte Aus- und Fortbildung noch besser vorbereiten.

Die aktuellen Fälle zeigen, dass rechte Gruppierungen versuchen, in der Polizei Fuß zu fassen. Wie wirken Sie dem entgegen?

Michael Wilksen: Zunächst einmal: Solche Tendenzen kann ich für Schleswig-Holstein gegenwärtig nicht erkennen. Entgegenwirken können wir in erster Linie durch Prävention. In der Ausbildung spielen Werte und Menschenwürde eine elementare Rolle. Wir beschäftigen uns intensiv mit der NS-Vergangenheit und pflegen seit Kurzem eine Kooperation mit der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Unser Ziel ist es, die interkulturelle Widerstandsfähigkeit junger Menschen so zu stärken, dass ihr Wertekanon nicht zu beeinflussen ist.

Aber was hilft das, wenn Bewerber bereits ideologisch vorgeprägt sind.

Michael Wilksen: Aus diesem Grund tun wir alles rechtlich Zulässige, um im Vorfeld alle polizeilichen Erkenntnisse, die es über die Bewerber zu erlangen gibt, zu überprüfen.

