Schleswig-Holsteins stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) hat sich erschüttert über den Ausgang der Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen gezeigt. „Das hätte nicht passieren dürfen. Ich bin sprachlos und erschüttert“, sagte die Finanzministerin in der Jamaika-Koalition am Mittwoch in Kiel.

Auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher ( SPD) hat sich auf Twitter über den Ausgang sprachlos gezeigt. "Ohne Worte", twitterte er zu einem Bericht über die Wahl des FDP-Manns Thomas Kemmerich.

„Aus der Geschichte nichts gelernt“

Der schleswig-holsteinische SPD-Fraktionsvorsitzende Ralf Stegner findet nach der Wahl deutliche Worte. „Offenbar haben sie aus der Geschichte nichts gelernt. Schon der demokratische Anstand verbietet es, sich von der rechtsradikalen Thüringer Höcke-AfD wählen zu lassen“, sagte Stegner. Nach dieser Missachtung des Wählerwillens könne die Aufgabe von Thomas Kemmerich nur darin bestehen, sofort von seinem Amt zurückzutreten. Alles andere wäre ein Dammbruch und Triumph für die Höcke-AfD. Das würde der deutschen Demokratie weit über Thüringen hinaus schaden, warnt der SPD-Politiker.

„ Thomas Kemmerich hat durch seine überraschende Wahl jetzt eine enorme Verantwortung, die über Thüringen hinausgeht. Wir hoffen, dass sich spätestens jetzt alle staatstragenden Parteien dort der Verantwortung für ihr Bundesland bewusst sind“, teilen FDP-Landeschef Heiner Garg und Landtags-Fraktionschef Christopher Vogt mit. Eine Zusammenarbeit mit der AfD sei für die beiden FDP-Politiker nicht vorstellbar.

„Putsch gegen unsere Demokratie“

Der schleswig-holsteinische Bundestagsabgeordnete Lorenz Gösta Beutin (Linke) hat die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen als „Putsch von rechts gegen unsere Demokratie“ bezeichnet. Dieser Dammbruch werde Auswirkungen auf die Bundesebene haben, sagte Beutin. Jetzt kooperierten zum ersten Mal wieder bürgerliche Parteien mit Faschisten.

Der FDP-Mann Thomas Kemmerich war zuvor überraschend zum Regierungschef in Thüringen gewählt worden. Er setzte sich bei der Abstimmung im Landtag in Erfurt im entscheidenden dritten Wahlgang gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow von der Linken durch – offenkundig mit Unterstützung der AfD.

