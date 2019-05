Berlin

Natürlich ahnten sie in der SPD schon vor dem Wahlsonntag, dass es auf eine Niederlage hinauslaufen würde. Es klang wie eine düstere Vorahnung als Spitzenkandidatin Katarina Barley vor einer Woche bei einer Veranstaltung in einem Karlsruher Brauhaus stand und klagte, dass die SPD unter Wert verkauft werde. „Ich tue was ich kann, um das zu ändern, aber ich kann das nicht alleine schaffen.“

Sie wusste, dass es schlimm werden würde - aber so schlimm? Die SPD ist an diesem Wahlsonntag im Bund hinter die Grünen zurückgefallen, und das nicht knapp, sondern deutlich, so jedenfalls die erste Prognose um 18. Uhr. Toten Stille im Willy-Brandt-Haus, der Parteizentrale in Berlin. Die Sozialdemokratie, die über Jahrzehnte wie selbstverständlich stärkste oder zweitstärkste politische Kraft des Landes war, findet sich auf einmal auf Platz drei wieder. Dazu muss sie auch noch das schlechteste Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl seit dem Zweiten Weltkrieg verdauen.

Es ist ein Schock, der die Genossen noch sehr lange beschäftigen wird, zumal sie auch noch in Bremen vor einem Desaster stehen. In ihrer ehemaligen Hochburg wurde die SPD von der CDU überholt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik droht ihr der Verlust des Bremer Rathauses.

Lesen Sie auch den Blog zur Europawahl: Prognosen, Ergebnisse und Reaktionen

Für Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles wird es nun – so oder so - brenzlig. Seit Wochen kursieren Gerüchte, dass Nahles bei einem schlechten Wahlergebnis um ihrer Ämter fürchten müsste. Noch am Wahltag berichtet die Bild am Sonntag, der frühere Kanzlerkandidat Martin Schulz plane einen Putsch. Schulz weist derlei Überlegungen öffentlich weit von sich, er hat ein Video veröffentlicht, in dem er sich über die Berliner Machtspielchen beschwert. „Da reißt Du Dir im Wahlkampf auf der Straßen den Arm ab, und andere spekulieren in Berlin über Posten”, sagt er treuherzig in dem Clip.

Nahles auf der Kippe

Ganz so unschuldig, wie der frühere Parteichef tut, ist er allerdings nicht. In der SPD ist es ein offenen Geheimnis, dass Schulz mit seiner Rolle in der dritten Reihe hadert. Seit Monaten soll er ausloten, ob es eine Mehrheit für ihn gäbe, um Nahles als Fraktionsvorsitzende abzulösen. Die SPD-Chefin soll ihn deshalb in dieser Woche zur Rede gestellt haben, über den Verlauf des Gespräches kursieren unterschiedliche Versionen.

Während Schulz noch von einem Comeback träumt, hat ein anderer früherer SPD-Vorsitzender seinen Abschied aus der Politik angekündigt. Sigmar Gabriel soll die drei Vorsitzenden seiner regionalen SPD-Kreisverbände in Niedersachsen darüber unterrichtet haben, dass er bei der nächsten Bundestagswahl nicht erneut für das Parlament kandidieren werden. So berichtet es der Tagesspiegel. Dem Bericht zufolge habe Gabriel seine Entscheidung vor der Europawahl nicht öffentlich machen wollen, um keine Unruhe in den Wahlkampf zu bringen. Pikant: Für das Blatt, das zur Holtzbrinck-Verlagsgruppe gehört, ist Gabriel inzwischen als gut dotierter Gastautor tätig.

Manch einer in der SPD argwöhnt, dass der Zeitpunkt der Veröffentlichung alles andere als ein Zufall gewesen sei. Womöglich warte der 59-Jährige nur darauf, dass ihn die Partei zum Bleiben auffordere, mutmaßt ein langjähriger Wegbegleiter.

So oder so steht die politische Zukunft von Andrea Nahles auf der Kippe.

Für Spitzenkandidatin Katarina Barley hingegen wird das Wahlergebnis erst Mal keine großen Konsequenzen haben. Die Justizministerin hatte bereits angekündigt, noch am Sonntagabend um Entlassung zu bitten, um als Europaparlamentariern nach Brüssel zu wechseln.

Barley : „Comfort-Zone verlassen“

Bei der Suche nach einem Schuldigen wird sie darauf verweisen, dass sie sich mit der Übernahme der Spitzenkandidatur in den Dienst der Partei gestellt hat. Noch nie hat ein Bundesminister sein Amt aufgegeben, um Europaabgeordneter zu werden. „Ich habe meine politische Comfort-Zone verlassen”, sagt Barley. Dieses Opfer ist jetzt ihr politische Kapital.

Ob das reicht? Intern gibt es in der SPD gibt es seit Längerem Irritationen über den Wahlkampfstil der 50-Jährigen. Barley habe nicht genügen polarisiert, finden ihre Kritiker. Angriffe auf den politischen Gegner hat sie sich weitgehend gespart. Statt harter Attacken versuchte die 50-Jährige, Freundlichkeit und guter Laune zu punkten. Auf den Marktplätzen kam das gut an, beim Wähler drang sie damit offenbar nicht durch.

Bei der letzten Talkshow von Anne Will vor der Wahl postete deren Redaktion von jedem Teilnehmer eine Kachel mit einer Kernaussage aus der Diskussion bei Twitter. Nur von Barley gab es keine.

Lesen Sie auch: Alle EU-Wahl-Ergebnisse in Deutschland und Europa auf einen Blick

Für die scharfen Attacken gegen die Union war in denen vergangenen Wochen vor allem Generalsekretär Lars Klingbeil verantwortlich. In der Woche vor der Wahl preschten außerdem die SPD-Landesvorsitzenden Thorsten-Schäfer-Gümbel ( Hessen) und Sebastian Hartmann ( NRW) mit einem eigenen Steuerkonzept vor - auch das war ein deutlicher Hinweis auf inhaltliche Unzufriedenheit.

Barley kannte die Kritik, blieb sich aber bis zuletzt treu. Das war ihre Bedingung für die Übernahme der Spitzenkandidatur gewesen. „Wenn ich es mache, dann auf meine Art und Weise.“

Die SPD wird nun analysieren müssen, ob sie dieses Ergebnis wegen oder trotz des neuen Barley-Stils zustande gekommen ist.

Von Andreas Niesmann/RND