Der frühere Erzbischof Kardinal Joseph Zen ist in Hongkong festgesetzt worden. Neben dem als Kritiker Chinas geltenden Geistlichen wurden auch weitere Menschen, die sich für Demokratie in dem Land einsetzen, festgenommen. Basis der Anschuldigungen ist das umstrittene Sicherheitsgesetz.

Polizeikräfte halten einen Demonstranten fest, der am 23. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China am Causeway Bay protestiert. (Archivbild)Die Polizei nahm Demonstranten fest. Foto: Kin Cheung/AP/dpa - ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder +++ dpa-Nachrichten für Kinder +++ Quelle: Kin Cheung/AP/dpa