Wegen einer besonderen Regelung während der Corona-Pandemie konnten illegale Migranten in den USA bislang rasch wieder abgeschoben werden. Nun will die US-Gesundheitsbehörde die Corona-Regelung für illegale Flüchtlinge wieder abschaffen. Gleichzeitig verstärkt die Grenzpolizei ihre Präsenz an der mexikanischen Grenze.