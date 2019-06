Politik Innenministerkonferenz - Fußballspiele: Streit um Polizeikosten Die Vereine der Fußball-Bundesliga sollen künftig mehr tun, um bei ihren Spielen Krawalle zu verhindern. Eine Beteiligung der Clubs an den Kosten lehnt eine Mehrheit der Innenminister von Bund und Ländern aber ab. Dies wurde bei der Innenministerkonferenz in Kiel deutlich.

Die Innenministerkonferenz berät auf ihrem Treffen am Donnerstag in Kiel unter anderem über Polizeieinsätze bei Fußballspielen in Deutschland. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa