Irans Präsident will Atomforschung vorantreiben

Der Iran will nach den Worten von Präsident Ebrahim Raisi sein ziviles Atomprogramm weiterführen und die Forschung in diesem Bereich vorantreiben. „Unser Wissen und unsere Technologie im Nuklearbereich ist nicht umkehrbar. Die Forschung des Irans in friedlichen Bereichen der Atomkraft wird nicht von den Forderungen oder Sichtweisen anderer abhängen“, sagte Raisi am Samstag bei einer Rede anlässlich des iranischen Tags der Atomtechnologie. Seine Regierung werde sich dafür einsetzen, diese Forschung noch zu forcieren.

Westliche Staaten werfen dem Iran seit langem vor, unter dem Deckmantel eines zivilen Nuklearprogramms am Bau von Atombomben zu arbeiten. Um die Fähigkeiten Teherans dafür einzuschränken, wurde 2015 das Internationale Atomabkommen geschlossen. Der Iran verpflichtete sich darin zu klaren Grenzen bei Aktivitäten wie seiner Urananreicherung. Im Gegenzug wurden westliche Sanktionen aufgehoben. Doch als die USA unter Präsident Donald Trump 2018 einseitig aus dem Abkommen ausstiegen, hielt auch Teheran nach und nach seine Verpflichtungen nicht mehr ein. Gespräche über eine Wiederbelebung des Abkommens nach dem Regierungswechsel in Washington blieben bisher ohne Ergebnis.

Bei der Zeremonie am Samstag wurden Errungenschaften des iranischen Atomprogramms präsentiert, darunter Isotope für die Verwendung in der Medizin und Pestizide für die Landwirtschaft. Der Leiter der iranischen Atombehörde, Mohammad Eslami, kündigte an, dass sein Land bald den lange angekündigten Bau seines zweiten Atomkraftwerks angehen wolle. Die 360-Megawatt-Anlage soll nahe der Stadt Darchowin in der Provinz Chusestan im Südwesten des Irans entstehen.

