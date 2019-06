Politik Freiwillige Feuerwehren - Jamaika gegen SPD-Vorstoß für Rente Die SPD hat am Freitag im schleswig-holsteinischen Landtag einen Gesetzentwurf für eine zusätzliche Altersversorgung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren eingebracht. Vertreter der Jamaika-Koalition von CDU, Grünen und FDP lehnten den Vorstoß aber ab.

Männer der Freiwilligen Feuerwehr Aukrug-Homfeld stehen bei einer Übung am Strahlrohr. Das Thema "Rente für freiwillige Feuerwehrleute" hat den schleswig-holsteinischen Landtag in Kiel bei der Sitzung am Freitag beschäftigt. Quelle: Carsten Rehder/dpa