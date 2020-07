Kiel

Herr Minister, was für ein Auto fahren Sie privat?

Jan Philipp Albrecht: Einen Peugeot-Benziner.

Warum kein Elektrofahrzeug?

Ich bin tatsächlich geneigt, mir ein Elektrofahrzeug anzuschaffen, aber ich habe in meinem jungen Leben noch keinen Neuwagen gekauft und hatte das eigentlich auch nicht vor, weil ich nicht so aufs Auto angewiesen bin. Bisher fahre ich viel Fahrrad und habe Carsharing genutzt. Und jetzt habe ich auch einen Dienstwagen. Aber gerade für die Familie gibt es hoffentlich bald Angebote zum Wechseln. Bislang ist der Markt ziemlich dünn, was Elektrofahrzeuge betrifft.

Vor allem sind Elektrofahrzeuge noch immer teuer in der Anschaffung und haben eine geringe Reichweite. Warum setzen Sie politisch trotzdem auf diese Technologie?

Wir werden die Einsparungen bei den Treibhausgasen nur erreichen, wenn wir alle Fahrzeuge auf erneuerbare Energien umstellen. Dafür stehen uns vor allem zwei Wege zur Verfügung: die batterie-elektrische Antriebsweise und die Brennstoffzellen-Wasserstoff-Antriebsform. Vergleicht man die Energieeffizienz, haben alle Elektrofahrzeuge, die regelmäßig in einem kleineren Radius unter 150, 200 Kilometern gefahren werden, die beste Leistung für den geringstmöglichen Energieeinsatz. Geht es um Schwerlastverkehr, Schiffe oder Flugzeuge, müssen wir das Wasserstoffthema jetzt angehen.

Ladesäulen muss man immer noch suchen. Woran liegt das?

Wir haben in Schleswig-Holstein derzeit etwa 2000 Ladesäulen. Damit sind wir, wenn man das auf die Bevölkerung herunterbricht, hinter Hamburg und Bayern auf Platz drei. Hamburg ist als Stadtstaat in einer anderen Situation.

2000 Ladesäulen sind nicht viel. Und so soll die Energiewende vorankommen?

Stimmt, mit dieser Anzahl werden wir die Energie- und Mobilitätswende nicht managen. Unser Ziel ist es, noch mal 1500 Ladesäulen zu schaffen. Dafür stehen uns ab Ende Juli in Schleswig-Holstein 18 Millionen Euro aus Landesmitteln zur Verfügung. Das ist einer der ganz großen Bausteine.

Inwiefern kann die neue Förderrichtlinie helfen?

Sie soll dazu beitragen, dass Unternehmen und Behörden, vor allem aber auch Nahverkehrsunternehmen ihre Betriebsfuhrparks umbauen und Ladeinfrastrukturen aufbauen können. Davon profitieren auch diejenigen, die sich privat ein Elektroauto anschaffen, weil sie mehr öffentlich zugängliche Ladesäulen auffinden.

Privatleute profitieren also nur indirekt. Dabei erscheint es doch am realistischsten, dass man sein Auto nachts in der eigenen Garage auflädt.

Absolut. Deshalb gibt es auch jetzt schon ein Förderprogramm des Bundes, das sich unmittelbar an Privatleute richtet. Wir wollen das in Schleswig-Holstein aufstocken und legen mit unserem kleinen Förderprogramm „Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger“ auch Geld auf den Tisch: Für sogenannte Wallboxen, also kleine Ladestationen an der Wand, gibt es 400 Euro. Und wir fördern auch die Installation. Das ist ein echter Einstieg für jemanden, der an der Schwelle steht, sich auch ein Elektro-Auto zu kaufen.

Da es zu wenige Ladepunkte gibt, schafft sich bisher kaum jemand ein E-Auto an.

Wir müssen eine kritische Schwelle überspringen. Aus meiner Sicht geht es genau um die besagten 1500 zusätzliche Ladepunkte. Wenn ich weiß, dass es Schnellladesäulen gibt, wo ich mein Auto in einer halben Stunde aufladen kann, ist das hilfreich. Vor allem brauchen wir die Ladesäulen an neuralgischen Punkten, also überall dort, wo die Menschen tagsüber parken. Mitarbeiter könnten ihr Privatfahrzeug am Unternehmen aufladen. Dass wir bei der Elektromobilität durchstarten müssen, ist, glaube ich, überall angekommen – endlich auch bei den Herstellern in Deutschland. Deswegen habe ich keinen Zweifel, dass ein breiteres Angebot entstehen wird.

Welche Landstriche in Schleswig-Holstein sind schon jetzt gut versorgt?

Blickt man auf die Karte, sind das vor allem die beiden Küstenbereiche, die großen Städte und der Hamburger Raum. Aber dazwischen gibt es Ausbaubedarf.

Wie wollen Sie erreichen, dass die Förderung tatsächlich abgerufen wird?

Es gibt schon jetzt relativ viel Interesse, vor allem von den Nahverkehrsunternehmen. Auch Supermarktketten und Kieler Hotels haben die Förderung bereits für ihre Parkplätze angefragt. Bei den kleineren Unternehmen müssen wir werben. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Firmen den Mehrwert sofort erkennen werden – gerade in Verbindung mit der Kaufförderung für E-Autos des Bundes, 6000 Euro sind es, und auch mit der Mehrwertsteuerreduktion.

Das alles nützt umweltpolitisch wenig, wenn dafür fossile Energie genutzt wird. Wie wollen sie garantieren, dass vorwiegend Strom aus Wind und Sonne genutzt wird?

Wir können in Schleswig-Holstein froh und stolz sein, dass wir bereits jetzt über 150 Prozent unseres Bruttostromverbrauchs mit unseren eigenen erneuerbaren Energien erzeugen.

Das politische Ziel sind eigentlich 300 Prozent.

300 Prozent sind kein politisches Ziel, aber wir wollen auf jeden Fall unseren erneuerbaren Strom nutzen, um entweder andere damit zu versorgen oder hier Wertschöpfung mit den erneuerbaren Energien made in Schleswig-Holstein zu schaffen. Wir haben das Problem, dass wir im Bundeszusammenhang diese erneuerbaren Energien nicht überall ins Netz einspeisen können und überall die fossile Grundlast noch drinsteckt. Schwierig ist doch, dass wir so viele Windkraftanlagen abregeln müssen, die Strom für E-Autos erzeugen könnten. Es wird uns verboten, hierzulande den Strom anders zu nutzen.

Was wird verboten?

Dass wir den Strom einfach außerhalb des Netzes vermarkten. Das wird wirtschaftlich unmöglich gemacht durch die hohen Abgaben. Wir werden in Schleswig-Holstein mit diesem Problem vom Bund allein gelassen. Daran muss sich etwas ändern.

Schleswig-Holstein darf seinen regenerativen Strom derzeit also nicht zur Speicherung von Wärme nutzen?

Wir dürfen es grundsätzlich schon, aber immer nur übers Netz und immer nur mit der EEG-Umlage. Jedes Mal müssen also die Netzentgelte und die EEG-Umlage gezahlt werden, als würden wir den Strom ganz normal verbrauchen. In Wirklichkeit wandeln wir doch aber die Energie einfach nur in etwas um, wo CO2 und Treibhausgase eingespart werden.

Zum Beispiel in Wärme, zum Beispiel in Batterien?

Genau. Batterien, Wasserstoff, Wärmepumpen. Aber das alles scheitert am Ende immer noch daran, dass durch die hohen Abgaben auf den Strompreis die Abnehmer abwinken.

Und stattdessen doch lieber Erdgas wählen.

So. Und deshalb ist unsere Hauptforderung, dass es nach der Einführung des CO2-Preises, den wir durchgesetzt haben, eine weitere Reform der Energiebepreisung geben muss. Es muss klar sein, dass Strom als Energieträger von Abgaben entlastet wird, weil er künftig ein Durchgangsmedium für die Sektorenkopplung ist. Entscheidend ist, wie ich die Energie produziert habe: aus Erneuerbaren oder aus Fossilen? Wenn ich sie aus Fossilen produziert habe, finde ich, dann muss man dort sukzessive die Abgaben anheben.

Weil fossiler Strom teurer werden muss?

Genau. Wir müssen fossilen Strom mittelfristig aus unseren Stromnetzen drängen.