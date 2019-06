Justizminister beraten in Lübeck

Politik "Containern" und Hetze - Justizminister beraten in Lübeck m Ostseebad Lübeck-Travemünde hat am Mittwoch die zweitägige Konferenz der Justizminister der Länder begonnen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Antrag aus Hamburg, das "Containern" - Einsammeln weggeworfener Lebensmittel aus Abfallcontainern von Supermärkten - zu legalisieren.

Sabine Sütterlin-Waack (CDU), Justizministerin von Schleswig-Holstein, sitzt als Vorsitzende der Justizministerkonferenz in dem Sitzungssaal. Die Justizminister der Länder nehmen am Mittwoch in Lübeck zweitägige Beratungen auf. Dabei geht es um teils sehr umstrittene Themen. Die Abschiebung straffälliger Flüchtlinge steht ebenso auf der Tagesordnung wie Forderungen nach höheren Strafen für Messerangriffe. Quelle: Carsten Rehder/dpa