Die Ankündigung machte Finanzminister Olaf Scholz ( SPD) in einem Interview mit dem „ Tagesspiegel am Sonntag“. Er verwies auf das Wahlprogramm von 2017 seiner Partei. Dort hatte die Partei einen Spitzensteuersatz von 45 Prozent und die Einführung einer Reichensteuer gefordert. Sehr gute Verdiener sollten in Deutschland einen etwas höheren Beitrag leisten als bislang. Das bleibe Ziel und werde sicher auch Teils des nächsten Wahlprogramms der SPD.

Von RND/kha