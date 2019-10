Karin Prien: „Die Gesellschaft muss jetzt zusammenstehen“

Jüdische Gemeinden in Schleswig-Holstein schildern, dass antisemitische Anfeindungen Alltag sind und „Jude“ als Schimpfwort missbraucht wird. Ist den Menschen hier bewusst, dass das Judentum auch in den Norden gehört?

Karin Prien: Mein Eindruck ist, dass wir in Schleswig-Holstein ein gesellschaftliches Klima haben, in dem ein Bewusstsein dafür besteht, dass jüdisches Leben zu unserem Land gehört und unser Land bereichert. Aber dennoch gibt es auch in Schleswig-Holstein antisemitische Vorfälle, und deshalb ist es auch nicht so, als hätten wir hier keinen Handlungsbedarf.

Wie bewerten Sie die Lage der Juden in Schleswig-Holstein, könnte ihre freie Glaubensausübung durch Bedrohungen gefährdet sein?

Grundsätzlich ist die Religionsausübung nicht in Gefahr. Sicherheitsmaßnahmen sind aber geboten. Ich habe großes Verständnis dafür, dass sich Jüdinnen und Juden angesichts der allgemeinen Zunahme antisemitischer Vorfälle, aber natürlich auch wegen der monströsen Tat von Halle unsicher und unwohl fühlen. Es ist unser aller Aufgabe, ihnen sowohl durch die Möglichkeiten des Staates, aber auch durch das Zusammenstehen als Gesellschaft zu zeigen, dass sie selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft sind.

Wie kann die Gesellschaft das zeigen?

Es sind drei Aspekte.

Erstens müssen mit aller Konsequenz antisemitische Straftaten verfolgt werden.

Der zweite Aspekt ist, dass wir jüdische Institutionen schützen müssen, damit die Ausübung des Glaubens in sicherer Umgebung stattfinden kann.

Und der dritte Aspekt ist, dass wir als Gesellschaft den Juden in Deutschland jeden Tag aufs Neue vermitteln, dass sie nicht nur zu uns gehören, sondern, dass wir Antisemitismus nicht dulden.

Wir müssen davon wegkommen, Antisemitismus als Problem anderer zu sehen. Stattdessen muss er als Angriff auf das friedliche Zusammenleben aller Menschen in Deutschland wahrgenommen werden.

Antisemitismus hat in den vergangenen Jahren bundesweit zugenommen. Welche Versäumnisse gab es in Schleswig-Holstein?

Es ist leider ein gesamtdeutsches und weltweites Phänomen, das durch das Internet begünstigt wird. Dort bilden sich weltweit Echokammern, in denen krude Verschwörungstheorien mit antisemitischem Kern überall präsent sind, die aber auch insgesamt fremdenfeindlich, frauenfeindlich und homophob sind. Das ist sicher kein allein schleswig-holsteinisches Problem.

Dennoch bin ich der Auffassung, dass wir insgesamt unser freiheitliches System viel zu lange als selbstverständlich wahrgenommen haben. Wir haben etwa an den Schulen, denen ja eine wichtige Aufgabe auch im Bereich der politischen Bildung zukommt, zu wenig deutlich gemacht haben, dass eine freiheitliche Gesellschaftsordnung immer wieder und jeden Tag von uns verteidigt werden muss.

Was muss sich am Unterricht verändern?

Eine historisch-politische Bildung ist unbedingt erforderlich. So etwas wie einen Schlussstrich mit Blick auf Nationalsozialismus und Holocaust darf es nicht geben. Mein Eindruck ist, dass die Schulen in diesem Bereich und auch bei der Erinnerungskultur gute Arbeit leisten.

Das Thema Antisemitismus jedoch ist derzeit zu wenig Gegenstand unserer Lehrpläne und Fachanforderungen und fokussiert stark auf die Vergangenheit. Deshalb überarbeiten wir sie im Augenblick. Ich glaube auch, dass die Themen jüdisches Leben und unser Verhältnis zu Israel einen größeren Stellenwert bekommen müssen.

Hat die Gesellschaft inzwischen ein Problem damit, sich an den Holocaust zu erinnern?

Nicht grundsätzlich. Am Rand der Gesellschaft bilden sich jedoch Gruppen, die sich in Verschwörungstheorien versteigen. Es sind immer wieder die gleichen Denkmuster, menschenfeindlich und immer auch antisemitisch, die wir ja auch bei den Attentätern von Christchurch und Pittsburgh erkennen. Die Gefahren rechtsextremistischer Netzwerke, die sich das Internet professionell zunutze machen, dürfen wir nicht unterschätzen.

Sie sind selbst jüdischer Herkunft, wurden im Amsterdam geboren, wohin Ihre Großeltern aus Deutschland in den 1930er Jahren geflohen sind. Wie erinnern Sie sich in Ihrer Familie an Nationalsozialismus und Holocaust?

Natürlich hat der Nationalsozialismus unsere Familiengeschichte geprägt, das setzt sich auch in den nachfolgenden Generationen fort. Darüber hinaus ist der zunehmende Antisemitismus ein dauerndes Gesprächsthema für uns. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie wir damit und mit Gewalttaten wie in Halle umgehen und wie wir sie zu bewerten haben.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie hier.