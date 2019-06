„Als sich das Schiff der Küste genähert hat, habe ich plötzlich ganz viel Polizei an den Anleger rennen sehen.“ So erzählt Pina Bonadonna, wie sie den Nachmittag erlebte, als die „Sea Watch 3“ in italienische Gewässer einfuhr. Viele Passanten seien dorthin geeilt, um zu verfolgen, was passiert.