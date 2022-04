Arbeiter demontieren das sowjetische Denkmal der ukrainisch-russischen Freundschaft, das 1982 als Symbol für die Wiedervereinigung der Ukraine und Russlands inmitten des russischen Einmarsches in die Ukraine errichtet wurde. Nach der Eskalation des russisch-ukrainischen Krieges kündigte der Kiewer Bürgermeister Witali Klitschko am 25. April 20222 an, dass die Skulptur des Denkmals entfernt und der riesige Platz umbenannt werden würde. Quelle: Sergei Chuzavkov/SOPA Images via