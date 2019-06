Berlin

Fast zwei Millionen Kinder sind abhängig von Hartz-IV-Leistungen. Für ein reiches Land wie Deutschland ist dieser Befund eine Schande. Der leichte Rückgang, der sich in der neuen Statistik der Bundesagentur für Arbeit inzwischen zeigt, darf darüber nicht hinwegtäuschen. Er ist weder Grund für Entwarnung noch für Euphorie. Jahre mit kräftigem Aufschwung liegen hinter der Bundesrepublik. Doch es waren die Langzeitarbeitslosen, die davon am wenigsten profitiert haben.

Kinderarmut ist immer Elternarmut. Und es gilt, alles zu tun, um die betroffene Erwachsenen fit zu machen für ein Leben ohne staatliche Stütze. Dazu gehören Weiterbildung, Kombilöhne und kluges Coaching. Es wäre schon viel erreicht, wenn die häufig zitierte Kombination von Fördern und Fordern auch überall umgesetzt würde. Kinder brauchen Vorbilder: Eltern, die sich nicht aufgeben, sondern bereit sind, morgens früh aufzustehen und an sich zu arbeiten.

Es ist richtig, dass der Staat dies auch einfordert. Und er muss auch dafür sorgen, dass Kinder aus Familien, die ihren Lebensunterhalt ganz oder zumindest teilweise mit Hartz IV bestreiten, nicht in dauerhafte Hilfebedürftigkeit hineinwachsen. Tut er das? Tatsächlich wartet nahezu jede international angelegte Bildungsstudie mit dem Befund auf, dass in kaum einem anderen vergleichbaren Land der Zusammenhang zwischen sozialem Hintergrund und Schulerfolgen so groß ist wie bei uns.

In der Praxis versagt die deutsche Bildungs- und Sozialstaatsbürokratie also jedes Jahr zehntausendfach. Sie hat zwar Leistungen wie den Kinderzuschlag oder das Teilhabepaket erfunden, um Geringverdiener-Kinder gezielt zu fördern. All das war sicherlich gut gemeint. Das Problem liegt jedoch anderswo. Der Unterricht an vielen Schulen ist nicht so gemacht, dass der Sohn einer alleinerziehenden Altenpflegerin annähernd gleiche Chancen hat wie die Professorentochter. Die Antwort auf die neuen Hartz-IV-Zahlen müsste eine große Bildungsoffensive sein. Wenn in manchem Bundesland knapp jedes dritte Kind betroffen ist, ist das dringend geboten.

Von Rasmus Buchsteiner/RND