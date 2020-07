Kiel

Die CDU-Landtagsfraktion macht Druck: Wer Kinderpornografie erfolgreich bekämpfen wolle, müsse die Ermittlungsbehörden entsprechend ausstatten, sagte der polizeipolitische Sprecher Tim Brockmann gestern. Die Union halte ein Mindestmaß an Vorratsdatenspeicherung für unumgänglich, um Täter zu identifizieren. Die Landesregierung müsse sich in den nächsten Monaten an die Spitze einer Bewegung stellen und sich beim Bundesgesetzgeber dafür einsetzen, Vorratsspeicherung zumindest für den Bereich der Kinderpornografie zu ermöglichen. Mit den Jamaika-Koalitionspartnern ist das allerdings nicht abgestimmt.

„Wir müssen den Verfolgungsdruck erhöhen und Täter damit abschrecken“, argumentierte Brockmann. Höhere Strafen allein reichten nicht aus. 30000 Tatverdächtige? Man sei von den Dimensionen, die spätestens seit dem Fall von Bergisch Gladbach zu Tage getreten seien, in höchsten Maß alarmiert. Im Internet fühlten sich Täter offenkundig sicher und wohl, weil sie darauf bauen könnten, anonym zu bleiben. Es gelte aber, die Schwächsten der Gesellschaft zu schützen – die Kinder. „Und das geht nur, wenn wir auch die erforderlichen Mittel bereitstellen, um an die Täter effizient heranzukommen.“

Wichtigste gesellschaftspolitische Aufgabe

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack ( CDU) bezeichnete den Kampf gegen Kindesmissbrauch als eine der derzeit wichtigsten gesellschaftspolitischen Aufgaben. Nur scheitere die Identifizierbarkeit der Täter im Internet häufig an der faktisch ausgesetzten Regelung zur Mindestspeicherverpflichtung. „Ich bin deshalb aus fachlicher Sicht sehr froh über die vor zwei Wochen einhellig getroffene Feststellung der Innenministerkonferenz, wonach im Kampf gegen Kinderpornografie eine Regelung der Mindestspeicherfristen unerlässlich ist.“

Allerdings verwies die Ministerin auf den Koalitionsvertrag. Schleswig-Holstein werde einer grundrechtssensiblen Verschärfung des Bundes nur zustimmen, wenn alle drei Partner einig sind. „Ich werbe dafür, dass wir angesichts der Erkenntnisse über das gestiegene Ausmaß des Kindesmissbrauchs hierfür eine Regelung finden.“

Der Grünen-Innenpolitiker Burkhard Peters sprach genervt von einer Symboldebatte. „Die anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist mit dem geltenden deutschen und EU-Recht nicht vereinbar. Das sollte die CDU endlich zur Kenntnis nehmen.“ Ähnlich äußerte sich der FDP-Abgeordnete Jan Marcus Rossa: „Das wahllose und pauschale Speichern solcher Daten ist aus unserer Sicht verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen.“