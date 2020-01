Nicht zielgenau, teuer und schwierig umzusetzen: Die sonst so diplomatische Deutsche Rentenversicherung Bund übt harsche Kritik am Gesetzentwurf zur Grundrente. Arbeitsminister Hubertus Heil hat zuvor den Gesetzentwurf zur Stellungnahme an die Verbände verschickt. Was monieren die Fachleute der Rentenversicherung genau an den Plänen des Sozialdemokraten?