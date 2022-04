Keine Kohle mehr aus Russland? Die EU will nach Berichten der Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg den Import von Kohle aus Russland verbieten. Deutschland bezieht nach Angaben von Statista 49,1 Prozent seiner Kohleimporte aus Russland (Stand: 2021).

Nach Informationen der Deutschen Presseagentur sei das Kohle-Embargo aber noch nicht entschieden.

Frankreich: EU zur Verschärfung der Sanktionen bereit

Alle 27 Mitglieder der Europäischen Union sind nach den Worten des französischen Finanzministers zur Verschärfung der Sanktionen gegen Russland entschlossen. Finanzminister Bruno Le Maire sagte am Dienstag vor einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel, in dieser Frage herrsche Einigkeit. Die Minister wollten mögliche neue Strafmaßnahmen gegen Russland erörtern.

Le Maire sagte, der französische Präsident Emmanuel Macron habe deutlich gemacht, dass er für eine Ausweitung der Sanktionen auf Kohle und Öl offen sei. „Wir werden sehen, wie die Position der anderen Mitgliedstaaten sein wird, aber ich denke, es besteht die Möglichkeit, dass sich die 27 Mitgliedstaaten bei diesen neuen Sanktionen einig sind.“

Wie ein EU-Diplomat dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) bestätigte, wolle die EU-Kommission noch am Dienstag, spätestens aber am Mittwochmorgen ein fünftes Sanktionspaket vorlegen. „Ich würde nicht ausschließen, dass auch ein Kohle-Embargo in dem Paket enthalten ist“, sagte der Diplomat. Am Mittwoch wollen sich die Botschafter der EU-Staaten in Brüssel über das Paket beugen. Entscheidungen sollen aber noch nicht fallen, hieß es.

RND/fw/fra/dpa