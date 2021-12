Kiel

Unterfinanziert, am Limit und in der Pandemie immer wieder kurz vor dem Kollaps: So zeigt sich das Bild unserer Klinken nach zwei Jahren Corona. Das deutsche Gesundheitssystem gilt weltweit als vorbildlich, und es hat gewiss auch Stärken. Doch im Kern ist seine Verfassung ziemlich krank.

Ein hoch kompliziertes Räderwerk

Niemand behauptet, dass sich das so einfach ändern ließe. Schon die Zahl der Akteure und das Aufeinandertreffen unterschiedlichster Interessen von Ärzten, Kliniken, Krankenkassen, Pharmabranche und Politik machen aus unserem Gesundheitssystem ein hoch kompliziertes Räderwerk, bei dem man an vielen Schrauben drehen kann. Ohne wirklich zu wissen, was dann passiert.

Zahllose Reformen haben die Lage nur verschlimmbessert. Nun will die Ampelkoalition die medizinische Versorgung auf dem Land stärken, die Finanzierung der Krankenhäuser krisenfest ausgestalten, dem Pflegepersonal attraktivere Arbeitsbedingungen und mehr Wertschätzung bieten.

Technik darf alles kosten – Personal möglichst wenig

Doch Skepsis ist angebracht. Zum einen, weil viel Zeit ins Land gehen wird, bis diese Maßnahmen greifen können. Vor allem aber, weil die Ankündigungen der Ampelkoalition einmal mehr Stückwerk erwarten lassen. So gut einzelne Reformschritte gemeint sind, sie ändern nichts am Webfehler unsers medizinischen Systems: Die technische Perfektion der Versorgung einschließlich pharmazeutischer Hightech-Behandlung darf Geld ohne Ende kosten – Personal jedoch wird noch immer behandelt wie ein lästiger Kostenfaktor.

Aktuell verliert die Pflege Personal. Das ist fatal. Dieses System braucht mehr qualifizierte Menschen, und zwar schnell. Sonst werden wir weiter von einem Lockdown in den nächsten stolpern.