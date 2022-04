Den russischen Truppen in der Ukraine werden zahlreiche Vorwürfe wegen Kriegsverbrechen gemacht. Laut eines ehemaligen Richters am Internationalen Strafgerichtshof seien die Chancen für ein Verfahren gegen Kremlchef Putin „außergewöhnlich gut“. In Zukunft könnten sogar geheime Haftbefehle gegen den russischen Präsidenten verhängt werden.