Neue Satellitenaufnahmen des Unternehmens Maxar Technologies zeigen einen langen russischen Militärkonvoi auf dem Weg in den Donbass im Osten der Ukraine. Die Kolonne war etwa 13 Kilometer lang, wie auf den Bildern zu sehen war, die bereits am Freitag aufgenommen wurden. Die Aufnahmen weckten Erinnerungen an den noch deutlich längeren Konvoi, der sich zu Beginn des Krieges auf Kiew zubewegt hatte, aber wegen ukrainischer Angriffe und technischer Pannen nicht voran kam und sich schließlich auflöste.

Militärexperten rechnen damit, dass die russischen Truppen innerhalb der kommenden Tage mit einer groß angelegten Offensive im Osten der Ukraine beginnen könnten. Der ukrainische Generalstab teilte mit, dass die russischen Soldaten am Sonntag die zweitgrößte Stadt Charkiw beschossen und Verstärkung nach Isjum geschickt hätten. Von dort aus könnten sie versuchen, zunächst Slowjansk noch weiter im Südosten zu erreichen, sagten Experten des US-Thinktanks Institute for the Study of War. Aber auch Dnipro südlich von Charkiw wurde am Sonntag nach Angaben des dortigen Gouverneurs zweimal von Raketen getroffen.

