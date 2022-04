Zunächst verbreitete es sich durch pro-russischen Kanäle auf sozialen Medien. Nun verifiziert die „New York Times“ ein Video, das Kriegsverbrechen auch auf ukrainischer Seite zeigt. Zu sehen sind im Video mehrere Soldaten, die einen verletzten, am Boden liegenden Mann erschießen. Es handele sich laut der US-Zeitung um einen russischen Soldaten, der von ukrainischen Truppen hingerichtet worden sei. Dies wäre ein Kriegsverbrechen.

Die unrechtmäßige Tötung des russischen Soldaten soll sich am 30. März in Dmytrivka, einer Siedlung nahe Butscha, zugetragen haben. Russische Truppen hatten sich in diesem Zeitraum im Westen von Kiew zurückzogen und seien an dieser Stelle in einen Hinterhalt geraten.

Neben dem hingerichteten Mann sind in der Aufnahme noch drei weitere mutmaßlich russische Soldaten zu sehen. Sie liegen regungslos auf einer Straße in ihren Blutlachen. Einem von ihnen wurden die Hände auf dem Rücken zusammengebunden.

Von der Leyen: „Wenn das kein Kriegsverbrechen ist, was ist dann ein Kriegsverbrechen?"

Die auf dem Boden liegenden Soldaten konnten durch die „New York Times“ mittels ihrer Uniformen als russische Militärs identifiziert werden. Die feuernden Soldaten ordnet die US-Zeitung anhand ihrer Abzeichen und blauen Armbinden der Ukraine zu. Mehrfach rufen sie „Ruhm der Ukraine“. Unter Berufung auf ukrainische Medien ist auch möglich, dass es sich bei den Kämpfern um die sogenannte Georgische Legion handelt, einer paramilitärischen Einheit, die bereits seit 2014 aufseiten der Ukraine kämpft.

Erst am 3. April verbreiteten sich die Berichte über mutmaßliche Kriegsverbrechen durch russische Truppen im Kiewer Vorort Butscha. Ukrainische Soldaten hatten bei der Rückeroberung des Ortes gefesselte und hingerichtete Zivilisten gefunden. Auch in weiteren ukrainischen Städten wie Borodjanka, Hostomel oder Makariw sollen russische Streitkräfte insgesamt Hunderte Ukrainer ermordet haben. Der Internationale Strafgerichtshof der Vereinten Nationen hat bereits Ermittlungen aufgenommen.

RND/hyd