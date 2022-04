Die Bilder verbreiten sich in den Sozialen Medien wie ein Lauffeuer: Gefesselte Leichen auf den Straßen der ukrainischen Stadt Butscha – offenbar von russischen Soldaten hingerichtet. Nach einem Monat Belagerung haben ukrainische Truppen den Ort Butscha bei Kiew zurückerobert. Was sie finden, sind Anzeichen für Kriegsverbrechen Russlands.

Journalisten der Nachrichtenagentur AP beobachteten, wie ukrainische Soldaten, unterstützt von einer Kolonne von Panzern und anderen gepanzerten Fahrzeugen, Leichen mit Hilfe von Seilen aus der Ferne von einer Straße zogen, weil sie befürchteten, dass sie mit Sprengfallen versehen waren. Einheimische sagten, bei den Toten handele es sich um Zivilisten, die ohne Provokation von abziehenden russischen Soldaten getötet worden seien.

Spiegel-Reporter Thore Schröder berichtet, dass Leichen noch am Sonntagmittag auf den Straßen lagen. Bei den meisten zivilen Opfern seien Schusswunden am Kopf erkennbar gewesen. „Wir haben den eindeutigen Fall einer Hinrichtung im Schnellverfahren durch die Streitkräfte der Russischen Föderation am 4. März in Butscha dokumentiert“, sagte eine Sprecherin von Human Rights Watch.

Viele der Bilder, die sich in den Sozialen Medien verbreiten, können nicht unabhängig auf ihre Echtheit geprüft werden. Russland dementiert die Anschuldigungen aus der Ukraine. Auf seinem Telegram-Kanal schreibt das russische Verteidigungsministeriums, „es sieht aus wie eine geplante Medienkampagne“. Die Bilder seien eine Fälschung. Auf einem Video würde man sehen, wie eine Leiche ihre Hand bewege, so das russische Verteidigungsministerium.

Aus der Ukraine und anderen westlichen Staaten gibt es entsetzte Reaktionen. Ein Überblick:

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) forderte in einer Erklärung die Aufklärung von „Verbrechen des russischen Militärs“. Das berichtet am Sonntagnachmittag die „Welt“. „Ich verlange, dass internationale Organisationen wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz Zugang erhalten zu diesen Gebieten, um die Gräueltaten unabhängig zu dokumentieren. Die Täter und ihre Auftraggeber müssen konsequent zur Rechenschaft gezogen werden“, teilte Scholz mit. „Ich fordere Russland auf, endlich in einen Waffenstillstand einzuwilligen und die Kampfhandlungen einzustellen“, denen bereits Tausende unschuldige Ukrainerinnen und Ukraine zum Opfer gefallen seien.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verurteilt die Ereignisse in Butscha: „Die von Russland verübten Kriegsverbrechen sind vor den Augen der Welt sichtbar. Die Bilder aus Butscha erschüttern mich, sie erschüttern uns zutiefst“, sagte Steinmeier am Sonntag. Gleichzeitig dankte der Bundespräsident allen Helferinnen und Helfern, die sich vor allem in der Geflüchteten-Hilfe engagieren würden. „Unsere Solidarität und Unterstützung muss und wird weitergehen.“

Außenministerin Annalena Baerbock schrieb am Sonntagnachmittag auf Twitter: „Die Bilder aus Butscha sind unerträglich. Putins hemmungslose Gewalt löscht unschuldige Familien aus und kennt keine Grenzen.“ Auch die Grünen-Politikerin spricht von Kriegsverbrechen und kündigt schärfere Sanktionen an: „Die Verantwortlichen für diese Kriegsverbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir werden die Sanktionen gegen Russland verschärfen und die Ukraine noch stärker bei ihrer Verteidigung unterstützen“

Bundesfinanzminister Christian Lindner kündigte weitere Gespräche zu Sanktionen am Montag an. Auf Twitter schrieb der FDP-Politiker: „Die Bilder aus Butscha belegen erneut den verbrecherischen Charakter des Krieges gegen die Ukraine. Sie sind unerträglich. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir ab morgen beraten, wie die Sanktionen gegen Putin weiter verschärft werden können.“

Auch die EU kündigte menschenrechtliche Konsequenzen und weitere Sanktionen an. EU-Ratspräsident Charles Michel hat Russland für Gräueltaten in der Umgebung der ukrainischen Hauptstadt Kiew verantwortlich gemacht. Der belgische Politiker warf den russischen Truppen am Sonntag auf Twitter vor, in der Vorortgemeinde Butscha ein Massaker angerichtet zu haben. Die EU werde beim Sammeln von Beweisen helfen, um die Verantwortlichen vor internationale Gerichte stellen zu können. Zugleich kündigte er weitere EU-Sanktionen gegen Russland und Unterstützung für die Ukraine an.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich am Sonntagnachmittag entsetzt „über Berichte über unsagbare Schrecken in Gebieten, aus denen sich Russland zurückzieht.“ Eine unabhängige Untersuchung sei dringend erforderlich. „Die Täter von Kriegsverbrechen werden zur Rechenschaft gezogen“, so die EU-Politikerin.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat der russischen Armee in der Ukraine Kriegsverbrechen wie Hinrichtungen und Plünderungen vorgeworfen. In einem Bericht, der am Sonntag in Warschau veröffentlicht wurde, werden auch die Fälle in der Umgebung der Stadt Kiew genannt. Grundlage dafür ist nach Angaben der Menschenrechtler die Befragung von zehn Augenzeugen, Opfern und Bewohnern.

Die von uns dokumentierten Fälle stellen unsägliche bewusste Akte der Grausamkeit und Gewalt an der ukrainischen Zivilbevölkerung dar. Hugh Williamson,; Europa-Direktor von Human Rights Watch

Zu den aufgeführten Fällen gehört auch die Erschießung eines Mannes am 4. März in Butscha. Ein Augenzeuge berichtete demnach, dass fünf Männer von Soldaten gezwungen worden seien, am Straßenrand niederzuknien. Dann hätten die Russen ihnen ihre T-Shirts über den Kopf gezogen und einem von ihnen von hinten in den Kopf geschossen.

Die britische Außenminister Liz Truss meldete sich bereits am Samstagabend zu den Vorfällen in Butscha nahe der Hauptstadt Kiew. Auf Twitter schrieb die Politikerin, sie sei entsetzt von den „Gräueltaten“ in Butscha und anderen Orten in der Ukraine. Auch Truss kündigte völkerrechtliche Konsequenzen an: „Das Vereinigte Königreich arbeitet mit anderen zusammen, Beweise und Unterstützung für die Untersuchung des Internationalen Gerichtshofs zu den Kriegsverbrechen zu sammeln. Die Verantwortlichen werden zur Rechenschaft gezogen.“

Der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei und CSU-Vizechef, Manfred Weber, schreibt am Sonntag auf Twitter: „Während sich die russische Armee zurückzieht, hinterlässt sie schreckliche Beweise für ihre Kriegsverbrechen. Die Bilder von Butscha sind verheerend. Putins Freunde im Ausland sollten das zur Kenntnis nehmen. Er muss für diese Gräueltaten zur Rechenschaft gezogen werden.“

Der lettische Außenminister Edgars Rinkēvičs spricht vom Völkermord: „Völkermord und Kriegsverbrechen an unschuldigen Zivilisten durch die russischen Truppen in Butscha müssen mit neuen Sanktionen und verstärkter Militärhilfe für die Ukraine beantwortet werden.“ Weiterhin mahnt der lettische Minister: „Lettland wird weiterhin auf umfassenden EU-Energiesanktionen gegen Russland und Hafenschließungen bestehen.“

Der belgische Politiker und Mitglied des Europäischen Parlaments Guy Verhofstadt schreibt am Sonntag: „Wie können die europäischen Staats- und Regierungschefs nach Butscha rechtfertigen, weiterhin russisches Gas zu kaufen und Putins kriminelle Kriegsmaschinerie zu finanzieren? Vollständiges Verbot sofort!“ Zuvor appellierte der Belgier daran, die Geschehnisse in Butscha zu dokumentieren und als Kriegsverbrechen zu behandeln. „Unsere Antwort auf diese Vorfälle werden in Geschichtsbüchern studiert werden“, so Vershofstadt.

Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, verurteilt die Vorfälle in Butscha aufs Schärfste. „Das, was in Butscha und anderen Vororten von Kiew passiert ist, kann man nur als Völkermord bezeichnen“, sagte der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko am Sonntag der „Bild“. Zugleich machte er Russlands Präsident Wladimir Putin persönlich dafür verantwortlich. „Es sind grausame Kriegsverbrechen, die Putin dort zu verantworten hat. Zivilisten, die mit verbundenen Händen erschossen wurden.“ Klitschko forderte ein sofortiges Embargo auf russisches Gas und Öl:

Für die ganze Welt und insbesondere Deutschland kann es nur eine Konsequenz geben: Kein Cent darf mehr nach Russland gehen, das ist blutiges Geld, mit dem Menschen abgeschlachtet werden. Vitali Klitschko,; Bürgermeister von Kiew

Der Außenminister der Ukraine Dmytro Kuleba spricht von einem „mutwilligen Massaker“: „Die Russen zielen darauf ab, so viele Ukrainer wie möglich zu eliminieren. Wir müssen sie aufhalten und rausschmeißen. Ich fordere JETZT neue verheerende G7-Sanktionen“, schrieb Kuleba am Sonntag auf Twitter. Also Konsequenzen forderte er konkret ein Öl-, Gas-, und Kohleembargo und das Schließen jeglicher Häfen für russische Schiffe und Waren. Auch Alle russischen Banken sollten von SWIFT getrennt werden, so der Außenminister.

Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak teilte auf Twitter ein Foto, auf dem erschossene Männer zu sehen waren. Einem der Männer waren die Hände auf dem Rücken gefesselt. Die Echtheit konnte nicht unabhängig geprüft werden. Auf einem anderen Foto waren Leichen auf einer Straße zu sehen. „Die Hölle des 21. Jahrhunderts“, kommentierte Podoljak.

Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags und Grünen-Politikerin, Katrin Göring-Eckardt appellierte auf Twitter an schärfere Sanktionen: „Horror in Europa. Eure Tränen sind auch meine, unsere Tränen. Das Grauen muss stoppen. Auf Kriegsverbrechen kann es nur eine Antwort geben: Volle Härte gegen Putin und sein Regime. Schärfere Sanktionen sind das Mindeste.“

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow sprach bei den Bildern aus Butscha von „Terror“: „Terror als Strategie. Dafür trägt Wladimir Putin die Verantwortung. Es sind Kriegsverbrechen und die Befehlshaber müssen vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag zur Rechenschaft gezogen werden. Angeblich ging es um Schutz vor Völkermord und nun läßt Putin morden!“

Auch der deutsche Satirekomiker Jan Böhmermann ruft am Sonntag zum Handeln auf: „Wer jetzt noch zusieht, macht sich mitschuldig“, schreibt Böhmermann auf Twitter.

