Lambrecht sieht erhebliche Defizite in Bundeswehr

Angesichts des Streits um das Bundeswehr-Sondervermögen hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht am Mittwoch auf erhebliche Defizite in der Bundeswehr hingewiesen. So seien von knapp 350 Puma-Panzern „auf dem Papier“ nur 150 einsatzbereit. Auch in anderen Bereichen sehe es schlecht aus.