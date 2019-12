Land beschäftigt Tausende Mitarbeiter nur befristet

Kiel

Demnach sind 189 Arbeitsverträge ohne Angaben von Gründen befristet. Dazu gehören 44 Stellen im Justizvollzug, elf an Gerichten und Staatsanwaltschaften sowie 123 in Wissenschaft und Kultur.

4469 Arbeitsverträge sind aufgrund sachlicher Gründe befristet. Mit knapp 2500 nimmt der Schuldienst den Löwenanteil ein.

„Der Landtag hatte Ende 2016 die Regierung aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass auf befristete Verträge für Lehrkräfte so weit wie möglich verzichtet werden sollte“, sagte SPD-Fraktionsvize Beate Raudies. Die Politikerin verwies auf Zahlen aus dem Jahr 2013, wonach damals etwa 1500 Lehrer sowohl mit als auch ohne Sachgrund befristet beschäftigt waren.

Verzicht auf Zeitverträge? „Offenbar ist das Gegenteil eingetreten. Diese Situation führt auch zu vielfachen Kettenbefristungen und ist ein Missstand, der abgeschafft werden muss.“

Betrieblicher Bedarf besteht nur vorübergehend

Die Landesregierung von Schleswig-Holstein beruft sich auf bestehendes Bundesrecht. Laut Gesetz ist die Befristung eines Arbeitsvertrags unter anderem dann zulässig, „wenn der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht“ – das kann die Vertretung bei Schwangerschaft sein, bei längerfristigen Erkrankungen von Mitarbeitern oder akutem regionalen Bedarf.

Allerdings hatte sich das Regierungsbündnis aus CDU, Grünen und FDP im Koalitionsvertrag eigentlich darauf verständigt, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. „Im Wettbewerb um die besten Köpfe werden wir die Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber steigern“, hieß es. Das habe offensichtlich nicht funktioniert, stellt die Opposition fest. „Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander“, sagte Raudies.

Gewerkschaft DGB : Befristungen sind belastend

Unterstützung erhält sie von Gewerkschaftsseite. „Befristungen sind für die Betroffenen sehr belastend, erschweren die Lebensplanung und wirken sich negativ auf die Lebensqualität und Zufriedenheit aus“, sagte DGB-Nord-Chef Uwe Polkaehn. „Die aktuelle Befristungspraxis untergräbt die Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber und steht der dringend notwendigen Personalgewinnung entgegen.“

Die Landesregierung kommentierte nur die befristeten Lehrerstellen. Ziel sei es, so viele qualifizierte Pädagogen wie möglich unbefristet unterrichten zu lassen, sagte Bildungsministerin Karin Prien ( CDU).

Aber: „Knapp 55 Prozent der befristet Beschäftigten mit Staatsprüfung unterrichten weniger als eine halbe Stelle. Das ist einer der Gründe, ein befristetes Beschäftigungsverhältnis abzuschließen.“ Und: „Viele Lehrkräfte warten lieber in Vertretungspositionen auf eine Stelle an ihrem Wunschort, als sich fest in einer anderen Region zu bewerben.“