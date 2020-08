Kiel

Ein Umzug nach Berlin? So ganz will sich die SPD-Landeschefin Serpil Midyatli da nicht festlegen. „Ich bin hier sehr glücklich, bin Schleswig-Holsteinerin durch und durch und habe hier genug zu tun“, betonte sie am Dienstag. Aber natürlich werde sie auch auf Bundesebene ihren Beitrag leisten, „dass wir bei der nächsten Bundestagswahl erfolgreich sind“. Man spiele auf Sieg. Das lässt jede Menge Raum für Spekulationen.

2019 hatte Midyatli Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans im Rennen um den Parteivorsitz unterstützt und war im Dezember überraschend zur Vize-Bundesparteivorsitzenden aufgerückt. In den nächsten Monaten soll sie für den designierten Spitzenkandidaten Olaf Scholz am Wahlprogramm mitarbeiten. Seit am vergangenen Wochenende aber ein Zeitungsartikel in der „ Augsburger Allgemeinen“ erschien, wonach Midyatli noch im laufenden Jahr als mögliche Nachfolgerin von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey gehandelt wird, die ihrerseits Ambitionen auf den Posten als Regierende Bürgermeisterin von Berlin anmeldet, scheint die Gettorferin zum Shootingstar zu werden.

Bislang winkt die 45-Jährige ab. Sie habe sich an einer solchen Personaldiskussion nie beteiligt und bisher auch keine entsprechende Anfrage erhalten. Andererseits halte sie es angesichts ihrer Ämter nicht für ungewöhnlich, wenn auf der Suche nach einer Giffey-Nachfolgerin auch ihr Name genannt werde.

Tochter türkischer Gastarbeiter

„Es wären zutiefst die Themen, die sie bewegen“, hieß es am Dienstag aus Midyatlis direktem Umfeld. „Sie würde da noch so viel lernen und hätte einen Apparat, der sie trägt.“ Den brauche die Spitzenpolitikerin zwar auch. „Aber sie würde das können.“

Vorerst soll Midyatli für Scholz um Wähler mit ausländischen Wurzeln werben. Bei den Parteistrategen gilt sie dafür als Idealbesetzung. Die zweifache Mutter, aufgewachsen in Kiel-Mettenhof und zeitweise selbstständige Gastronomin in Gaarden, ist Tochter türkischer Gastarbeiter und mit einem Türken verheiratet. Ihre Schwerpunkte im Bundesvorstand sind die Familien- und die Migrationspolitik. Sie gilt als herzlich und temperamentvoll, kann gut auf Menschen zugehen und hat als gebürtige Norddeutsche zum ehemaligen Hamburger Bürgermeister Scholz einen guten Draht.

Midyatli betonte am Dienstag das Ziel, gemeinsam mit Giffey reale Fortschritte für Kinder und Familien durchzusetzen. „Eine Hauptaufgabe sehe ich darin, eine Kindergrundsicherung für alle Kinder zu erreichen.“ Die SPD wolle nicht „an Symptomen herumdoktern, sondern alle Geldleistungen zu einer Kindergrundsicherung bündeln.“ 1,4 Millionen Kinder in Deutschland lebten in Armut. „Viel zu viele.“

„Wir bräuchten Serpil dringend als Oppositionsführerin“

Hatte nicht alles darauf hinauslaufen sollen, dass die SPD-Chefin ihre Partei 2022 in die Landtagswahl führt? Intern gilt das keineswegs als Widerspruch. Der Job als Bundesfamilienministerin würde ihren Bekanntheitsgrad steigern und die Chancen, erfolgreich gegen den CDU-Ministerpräsidenten zu kandidieren, enorm steigern. Sollte aus dem Berliner Karrieresprung doch nichts werden, müsste sie sich aber stärker im Landtag profilieren.

Noch dominiert dort Ralf Stegner als Oppositionschef das Geschehen. Stegner will im Herbst 2021 für den Bundestag kandidieren, tritt für ein Direktmandat im Kreis Pinneberg an und macht sich Hoffnungen auf einen guten Platz auf der Landesliste. Die Genossen im Wahlkreis entscheiden über die Personalie im Dezember und Ende Februar auf dem Landesparteitag.

Spätestens sobald Stegners Wechsel nach Berlin damit abgesichert ist, müsste die Abgeordnete Midyatli – so heißt es auf den Fluren im Landeshaus – die Führung der Fraktion für sich beanspruchen. „Es drängt nichts“, entgegnete sie am Dienstag. Wie man „den Übergang“ organisiere, werde man nächstes Frühjahr besprechen. Ihre Partei macht allerdings Druck. „Wir bräuchten Serpil dringend als Oppositionsführerin“, sagte ein hochrangiges Parteimitglied. „Jedenfalls wäre das für uns wichtiger, als wenn sie Bundesministerin werden würde.“