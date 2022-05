Rund 13 Millionen Wahlberechtigte waren am Sonntag in Nordrhein-Westfalen zur Stimmenabgabe bei der Landtagswahl aufgerufen. In letzten Meinungsumfragen zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU mit Ministerpräsident Hendrik Wüst und der SPD mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty ab. Die ersten Hochrechnungen von Forschungsgruppe Wahlen nach der Schließung der Wahllokale sehen die CDU jedoch deutlich vor der SPD.

Wüst hatte erst vor gut einem halben Jahr Armin Laschet als NRW-Ministerpräsident abgelöst, nachdem dieser als Unionskanzlerkandidat bei der Bundestagswahl gescheitert war.

Landtags­wahl im Nordrhein-Westfalen 2022: Stimmen­anteile der Parteien

Landtags­wahl im Nordrhein-Westfalen 2022: Gewinne und Verluste der Parteien

Landtags­wahl im Nordrhein-Westfalen 2022: Sitz­verteilung im Landtag

Landtags­wahl im Nordrhein-Westfalen 2022: Koalitions­rechner

Landtags­wahl im Nordrhein-Westfalen 2022: Ergebnisse in den Wahl­kreisen

Landtags­wahl im Nordrhein-Westfalen 2022: Umfrage­verlauf

In Umfragen hatte die seit fünf Jahren amtierende schwarz-gelbe Koalition keine Mehrheit mehr. Bis 2017 war eine rot-grüne Koalition an der Macht in NRW. Der Ausgang der Landtagswahl und mögliche künftige Koalitionen galten als völlig offen.

Landtags­wahl im Nordrhein-Westfalen 2022: Wähler­wanderung

Mehr noch als die Wahlen im Saarland im März und in Schleswig-Holstein am vergangenen Sonntag hat die auch als „kleine Bundestagswahl“ bezeichnete Abstimmung in NRW eine bundespolitische Bedeutung. Sie gilt als wichtigster Stimmungstest für die Bundesparteien und die Ampel-Koalition in Berlin.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter