Düsseldorf

Das sind die Spitzenkandidaten der fünf bisherigen Landesparlamentsparteien für die nordrhein-westfälische Landtagswahl am 15. Mai:

Hendrik Wüst – Amtsinhaber mit Miniamtsbonus

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) Quelle: IMAGO/Bonnfilm

Privat liebt er das Radfahren. Für seine politische Karriere hat Hendrik Wüst allerdings den Turbo eingelegt. Mit nur 46 Jahren wurde der heimatverbundene Münsterländer Ministerpräsident in NRW. Er folgte während der laufenden Wahlperiode erst im Oktober 2021 dem nach Berlin gewechselten Armin Laschet – auch als Parteichef der NRW-CDU. Laschet hatte Wüst 2017 als Verkehrsminister in sein schwarz-gelbes Kabinett berufen. Zu Beginn seiner Karriere polarisierte Wüst als raubeiniger Generalsekretär. 2010 trat er infolge einer Affäre von dem Amt zurück. Als Regierungschef gibt er sich als solider, versöhnlicher Mann der Mitte. Als wichtigste Themen nennt er den Klimaschutz und die Bewahrung der Schöpfung.

Thomas Kutschaty – ein Mann will nach oben

Der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Thomas Kutschaty Quelle: Federico Gambarini/dpa

Im privaten und im politischen Leben ist Thomas Kutschaty der Aufstieg nicht in die Hände gefallen. Nach der Abwahl der SPD in NRW 2017 setzte sich der Rechtsanwalt und ehemalige Landesjustizminister gegen Widerstände zunächst als Fraktionschef durch und später als Chef der stolzen NRW-SPD. Inzwischen ist der 53-jährige aus einer Eisenbahnerfamilie stammende Essener die unangefochtene Führungsfigur der NRW-SPD und hat Chancen auf das Amt des Ministerpräsidenten. Als Vize-Bundesparteichef soll der dreifache Familienvater auch überregional bekannter werden. Die Prägung durch einfache Lebensverhältnisse zeigt sich in seinen wichtigsten Zielen: Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit und bezahlbarer Wohnraum.

Joachim Stamp – Solidität statt Star-Appeal

Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration sowie stellvertretender Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen und Spitzenkandidat der FDP Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Als Politiker-Typ eher unauffällig hat sich Joachim Stamp mit Zähigkeit, soliden Grundsätzen und Loyalität in die Spitze der Landesregierung gearbeitet. Seit 2017 ist der promovierte Politologe stellvertretender Regierungschef in der schwarz-gelben Koalition Nordrhein-Westfalens und Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. Der 51 Jahre alte Liberale steht für konsequente Abschiebung ausländischer Gefährder ebenso wie für eine Willkommenskultur gegenüber gut integrierten Zuwanderern. Seit 2017 ist der bodenständige Politiker als Nachfolger von Christian Lindner auch Vorsitzender der NRW-FDP. Privat mag der verheiratete Vater zweier Töchter Musik, Literatur und Fußball.

Mona Neubaur – die Bayerin mit Herz für NRW

Mona Neubaur, Spitzenkandidatin Bündnis 90/Die Grünen, spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung ihrer Partei zur Landtagswahl Nordrhein-Westfalen. Quelle: Marius Becker/dpa

Sie liebt Nordrhein-Westfalen und Düsseldorfer Senf – obwohl Mona Neubaur eigentlich in Bayern geboren wurde. Die eloquente 44 Jahre alte Diplompädagogin kam über ihre Arbeit bei einem alternativen Energieversorger zu den Grünen. 2005 trat sie in die Partei ein, engagierte sich zunächst in Düsseldorf, bis sie 2014 zur Landesvorsitzenden gewählt wurde. An ihrer Wahlheimat NRW schätzt sie nach ihren eigenen Worten die „Vielfalt der Regionen, der Herkunft, der Fußballclubs, Brauereien und der Brauchtümer“. Sie will, dass NRW Industrieland bleibt, „aber angetrieben von erneuerbaren Energien und sauberen Technologien“. Die energische Politikerin zeigt in ihren Positionen gern klare Kante.

Markus Wagner – von der „Schill“-Partei zur AfD

Der nordrhein-westfälische AfD-Spitzenkandidat Markus Wagner Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Die politischen Anfänge des 57-jährigen Markus Wagner lagen noch bei der CDU. Doch die war dem gebürtigen Rheinland-Pfälzer, der seit 2017 AfD-Landtagsfraktionschef in NRW ist, schon unter Helmut Kohl nicht konservativ genug. 1996 trat Wagner aus und der rechtspopulistischen „Schill“-Partei 2001 bei. Zeitweilig war er dort Bundesvorsitzender. Nach deren Auflösung war der Fußballfan in kleineren Parteien aktiv und wurde 2013 AfD-Mitglied. Der verheiratete Vater eines Sohnes ist Sprecher des AfD-Kreisverbands Minden-Lübbecke. Er studierte in Bielefeld Sozialpädagogik und ist Geschäftsführer einer Einrichtung der Eingliederungshilfe für psychisch Kranke. Die AfD sieht er als „Kümmererpartei“ für die kleinen Leute.

