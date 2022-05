Am kommenden Sonntag sind Landtagswahlen in Schleswig-Holstein. Bei „RND vor Ort spezial“ treffen die Spitzenkandidaten das letzte Mal aufeinander. Verfolgen Sie den Talk hier im Livestream.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Thomas Losse-Müller (SPD), Monika Heinold (Grüne) und Bernd Buchholz (FDP) diskutieren am Donnerstagabend in Kiel in unserem Format „RND vor Ort“. Quelle: RND