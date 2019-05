Vier Tage vor der Europawahl hat die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer am Mittwochnachmittag in Kiel Haustürwahlkampf gemacht – in Düsternbrook. Am Abend spricht sie dann im Alten Güterbahnhof mit Landeschef Daniel Günther und dem Spitzenkandidaten Niclas Herbst über aktuelle Fragen.