Das Gesundheitsministerium von Sachsen-Anhalt hat am Donnerstagabend mitgeteilt, dass die vorgeschriebene Isolation für Corona-Infizierte auf fünf Tage verkürzt werden soll. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält es in diesem Rahmen für sinnvoll, dass sich Betroffene am Ende der Isolation freitesten. Begründet wird die neue Quarantäneregelung durch die zunehmende Immunität in der Bevölkerung und durch mildere Krankheitsverläufe mit der Omikron-Variante.