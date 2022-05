In Leipzigs Stadtteil Connewitz haben in der Nacht zum 1. Mai Unbekannte mit Mülltonnen und anderen Gegenständen auf einer Straße Barrikaden errichtet. Diese haben sie anschließend angezündet. Das berichtet die „Leipziger Volkszeitung“ mit Verweis auf Angaben der Polizei. Als diese am Einsatzort ankam, seien einige Beamte mit Gegenständen wie Steinen, Flaschen und Pyrotechnik beworfen worden.

„Dabei wurden mehrere Dienstfahrzeuge sowie nach aktuellem Stand mindestens zwei weitere geparkte Fahrzeuge beschädigt“, sagte eine Sprecherin der Behörde. Außerdem sei ein Haus beschmiert worden. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei will wegen eines besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs ermitteln.

RND/mro