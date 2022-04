Linksjugend: Weitere Betroffene sexueller Übergriffe in hessischer Linkspartei

Ein am Freitag veröffentlichter Medienbericht hat mutmaßliche Fälle sexualisierter Gewalt in der hessischen Linkspartei publik gemacht. Nach Angaben des geschäftsführenden Landesvorstands wusste die Partei von Ende November 2021 an von den Vorwürfen. Die Linksjugend kritisiert die bisherige Aufarbeitung und spricht sogar von weiteren Fällen.