Von Albanien bis Uruguay, von Aalen bis Zweibrücken: Zum globalen Streik für mehr Klimaschutz an diesem Freitag erwartet die Jugendbewegung Fridays for Future mehrere Hunderttausend Teilnehmer. Allein in Deutschland sind in Dutzenden Städten mehr als 500 Aktionen und Demonstrationen angemeldet. Wir berichten aktuell in unserem Live-Blog.

9.56 Uhr: Ringen um Klimastrategie

Während die globalen Klimastreiks gestartet sind, ringt noch immer der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD um das Klimapaket. Den aktuellen Stand finden Sie hier.

9.50 Uhr: Proteste vor dem Kanzleramt

Im Zuge der Demonstrationen haben sich Klimaaktivisten auch direkt vor dem Kanzleramt in Berlin Gehör verschafft. Eine Gruppe von rund 30 bis 40 vor allem jungen Leuten rollte am Freitag vor dem Zaun des Kanzleramts ein großes Transparent aus, auf dem zu lesen war: „Rückkehr der Klimakanzlerin?“ Sie skandierten unter anderem: „Wir sind hier, wir sind laut, weil Ihr uns die Zukunft raubt.“ Im Kanzleramt tagten die Spitzen der Koalition in einer Marathonsitzung, um eine Einigung auf eine Strategie für mehr Klimaziele zu erreichen.

9.15 Uhr: Radfahrer legen in Berlin teilweise Berufsverkehr lahm

Zum Auftakt der Fridays-for-Future-Demonstrationen in Berlin haben Radfahrer am frühen Morgen den Berufsverkehr stellenweise lahmgelegt. Mehrere Hundert Menschen drehten ihre Runden im Kreisel des Ernst-Reuter-Platzes und blockierten damit die Zufahrt für Autos und Busse. Nach etwa 20 Minuten setzten sie ihre Fahrt Richtung Siegessäule fort. Der Versuch, die Baustelle zur Erweiterung der A100 am Treptower Park zu blockieren, scheiterte aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen. Zugleich mussten Pendler ab 6.30 Uhr teilweise auf den S-Bahn-Verkehr verzichten. Mehrere Linien waren wegen Stellwerkstörungen im gesamten Stadtgebiet außer Betrieb.

9.01 Uhr: Klimastreik-Demo in Frankfurt startet mit Blockaden

Mit ersten Straßenblockaden haben am Freitag in der Frankfurter Innenstadt die Demonstrationen zum globalen Klimastreik begonnen. Am zentral gelegenen Baseler Platz hielten mehrere Dutzend Aktivisten den Straßenverkehr auf und lösten einen Stau sowie ein Hupkonzert aus. Nach Angaben der Polizei gab es auch an der Friedberger Warte erste Proteste. Im Laufe des Freitags werden in Frankfurt Tausende Teilnehmer zu einem Sternmarsch mit anschließendem Demonstrationszug erwartet. Auch in anderen hessischen Städten sind Kundgebungen geplant.

8.59 Uhr: 300.000 Menschen in Australien auf den Straßen

An dem globalen Klimastreik in Australien haben sich nach Angaben der Veranstalter mindestens 300.000 Menschen beteiligt. Dies seien doppelt so viele wie beim vorherigen Protestmarsch, schrieben die Aktivisten von Fridays for Future am Freitag auf Twitter. Es dürften demnach sogar noch mehr werden, weil ihnen am Nachmittag (Ortszeit) noch keine Teilnehmerzahlen aus allen Orten vorlagen. Große Kundgebungen gab es unter anderem in Sydney und Melbourne. In der Stadt Alice Springs im Zentrum Australiens legten sich Hunderte Menschen demonstrativ auf den Boden und stellten sich tot.

8.57 Uhr: Größte Demo in Deutschland in Berlin

Eine der größte Demonstrationen mit 10.000 erwarteten Teilnehmern soll es in Berlin geben. In den anderen deutschen Millionenstädten München, Hamburg und Köln sind ebenfalls größere Proteste geplant.

