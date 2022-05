Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt am Mittwochnachmittag den argentinischen Präsidenten Alberto Ángel Fernández im Kanzleramt in Berlin. In einem gemeinsamen Gespräch würden bilaterale, regionale sowie außen- und wirtschaftspolitische Themen erörtert, heißt es aus dem Bundeskanzleramt. Der Krieg in der Ukraine wurde nicht explizit genannt. Nach den Gesprächen geben die beiden Staatsmänner eine Pressekonferenz im Bundeskanzleramt.

Livestream: Pressekonferenz mit Scholz und Fernán­dez

Die Pressekonferenz beginnt voraussichtlich um 15:30 Uhr.

Am Dienstag empfing Scholz den belgischen Premierminister Alexander De Croo in Berlin. Zuvor begrüßte der Bundeskanzler am Montag den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Die beiden Gespräche hätten sich sich besonders um die Erweiterung der Europäischen Union um die westlichen Balkanstaaten gedreht. Auch energie- und sicherheitspolitische Fragen wurden zu Wochenbeginn diskutiert. Überschattet wurden die Amtsbesuche vom anhaltenden Krieg in der Ukraine.

RND/hyd

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter