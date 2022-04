Berlin

Zuletzt hatte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für Verwirrung um die künftigen Regelungen zur Corona-Isolation und -Quarantäne gesorgt.

Zunächst kündigte er eine Aufhebung der Pflichtisolation von Corona-Infizierten ab 1. Mai an. Wenig später jedoch ruderte er zurück: Die Isolation soll bleiben, aber auf fünf Tage verkürzt werden. Angesichts dessen gibt der SPD-Politiker am Mittwochmittag eine Pressekonferenz.

Live im Stream: Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu den künftigen Quarantäneregelungen

Lauterbach will um 12.30 Uhr in der Bundespressekonferenz ein Statement abgeben. Der Beginn kann sich um wenige Minuten verzögern. Sehen Sie die Stellungnahme hier im Stream:

Dass es die von Lauterbach zum 1. Mai geplante freiwillige Isolation von Corona-Infizierten nun doch nicht geben wird, kündigte der Bundesgesundheitsminister bereits am Dienstagabend in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ an. „Die Beendigung der Anordnung der Isolation nach Corona-Infektion durch die Gesundheitsämter zugunsten von Freiwilligkeit wäre falsch und wird nicht kommen. Hier habe ich einen Fehler gemacht“, schrieb der SPD-Politiker dann am Mittwoch auf Twitter. Die geplante Änderung entlaste zwar die Gesundheitsämter. Aber das Signal sei „falsch und schädlich“.

Weiter schrieb Lauterbach: „Corona ist keine Erkältung. Daher muss es weiter eine Isolation nach Infektion geben. Angeordnet und kontrolliert durch die Gesundheitsämter.“ Mehr dazu wolle er am Mittwoch offiziell machen. Lauterbach betonte: „Der Fehler lag bei mir und hat nichts mit der FDP oder Lockerung zu tun.“ In der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ am späten Dienstagabend hatte Lauterbach bereits angekündigt, dass es die zum 1. Mai geplante freiwillige Isolation von Corona-Infizierten nicht geben werde. Bleiben solle aber eine verkürzte Isolation von fünf Tagen.

